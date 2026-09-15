社宅申請夯翻！6千人搶1,500戶 「這區」競爭最激烈

中央社宅第3季招租申請熱烈，國家住都中心15日表示，本季在新北、南投、台南及高雄共釋出1,500戶社宅，14日截止受理，共收到6,006件申請，申請件數約為招租戶數4倍。後續將進入資格審查，預計12月16日公開抽籤，正取民眾最快2027年3月1日起入住。

此次招租以新北市最搶手。板橋區「江翠好室」100戶及「玫瑰好室」120戶合併招租，共220戶就吸引2,907件申請；鶯歌區「鶯陶安居」釋出380戶，收到964件申請。

其他地區也全數超額申請，南投縣埔里鎮「公誠安居」釋出260戶，共592件申請；台南市南區「開南安居」300戶，收到866件；高雄市仁武區「仁武安居」340戶，則有677件申請。

國家住都中心提醒，招租截止後，所有案件將進入資格審查，申請人近期應特別留意是否收到補件通知。若被通知補正資料，務必在規定期限內完成，若逾期未補件或資料仍不齊全，可能影響資格審查結果，甚至失去後續抽籤機會。

申請人可至「安居好室入口網」查詢個人申請進度。資格審查完成後，預計11月27日起陸續寄發合格或不合格通知，12月16日辦理公開抽籤。正取民眾之後再依通知辦理看屋、選屋、簽約及點交，最快明年3月即可入住。