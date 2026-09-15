快訊

不滿世界沒幫忙！川普點名「1類國家」 伊朗戰爭後補償美國

台股明天就開漲？陳龍點名漢測8600億資金回流：兩天後行情180度逆轉

台中西屯待轉區驚魂！六旬翁開BMW恍神撞倒6輛機車釀多人傷

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄車站大都更潮！ 建商花3年搶下8棟一甲子老屋

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
近一年高雄車站商圈老透天整合交易。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供
近一年高雄車站商圈老透天整合交易。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供

高雄車站商圈大都更潮，建商再現大手筆掃樓交易！根據內政部實價登錄揭露，位於新興區民主橫路及七賢二路8巷，前後相鄰的兩筆商五土地，今年6月由高雄在地建商，以總價約6,310萬元取得，單筆最高成交單價達155萬元，地上物現況為屋齡超過一甲子的2棟老透天。

進一步發現，該建商自2023年起即陸續布局該區段，持續整合周邊老屋及土地，歷經3年多時間，至今共收購該路段共8棟屋齡60年以上老透天，以及與透天相鄰的停車場，合計20筆地號，共取得約323坪商五含道路用地，累計總價約達3.8億元。

台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞表示，該基地位於八德二路與民主橫路口，鄰近高雄火車站前商圈，區域機能發展成熟，過去高雄車站周邊長期受到鐵路地下化及車站工程影響，如今隨著車站新站體完工啟用，擺脫工程黑暗期，整體交通動線及市容也有所改善，加上未來具備高鐵南延及車站周邊多項都更開發題材，長期發展潛力看好，也讓建商願意耗費多年時間積極卡位。

楊秉瑞表示，站前商圈因開發較早，周邊老舊建物比例高，完整素地相對稀缺，建商透過收購基地前後兩側透天，逐步整合出地形方正的完整基地，並形成雙面臨路條件，加上基地屬商五高容積率用地，開發效益高，且地上物屋齡皆逾60年，若符合危老重建條件，可搭配容積獎勵，均有利整體建案規劃。受惠市區成熟機能及區段新案稀缺性，未來若推新案，有望吸引首購及換屋族目光，以目前成交地價及地段推估，未來推案單價有機會站上4字頭。

同樣位於高雄車站商圈，仰德建設亦於去年6月，耗資約4.3億元，陸續打包南華橫二路上的5棟老透天，建物最老屋齡達70年，並整合相鄰停車場用地，共取得約326坪商四含道路用地，換算地價單筆最高單價達190萬元；壹起飛建設也以約2.8億元，一次打包九如二路上的4棟37年老透店及周邊土地，共取得約218坪商五含道路用地。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄車站商圈正迎來華麗轉身，除了車站新站體啟用，周邊還有大型都更及開發案陸續推進，包括三地集團、冠德建設等均投資近百億元打造住宅、商辦，未來整體商圈發展翻轉，也讓建商看好潛力，積極透過收購老屋、整合基地方式獵地，提前卡位市心區。

李家妮指出，市區完整素地難尋，對建商而言，雖整合老透天費時耗力，但透過買地不買屋的方式收購，從小基地、階段方式整合，成為建商取得市區土地的重要管道。此外，現行危老條例原訂2027年5月底屆期，行政院今年7月已拍板，取消危老「落日條款」，讓危老重建制度走向常態化，也讓建商進行老屋整合時，降低壓力不必再跟時間賽跑，有利開發商採取長期整合策略，持續布局具開發潛力的老屋基地。

高雄車站 都更 建商

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

三棟大樓夾擊！高雄赫見「三明治宅」網友想好出路了

台中14期科技新貴加持！建商搶進駐帶動買氣

高雄大社區96公頃區段徵收過關 有利高科技S廊帶產業發展

高雄「一到十路誰最頂」？網友力挺三多商圈：在地人想離爸媽近一點

相關新聞

高雄車站大都更潮！ 建商花3年搶下8棟一甲子老屋

高雄車站商圈大都更潮，建商再現大手筆掃樓交易！根據內政部實價登錄揭露，位於新興區民主橫路及七賢二路8巷，前後相鄰的兩筆商五土地，今年6月由高雄在地建商，以總價約6,310萬元取得，單筆最高成交單價達155萬元，地上物現況為屋齡超過一甲子的2棟老透天。

賈永婕：台北101今年業績再拚創高！ 觀景台明年第1季大變身

台北101董事長賈永婕上任屆滿兩年，台北101於15日舉行第十屆董總上任兩周年記者會。賈永婕表示，今年前八月購物中心業績維持雙位數成長，表現比預期好很多，獲利也接近雙位數成長，全年商場業績確定再創新高；另一成長引擎觀景台則醞釀新計畫，明年第1季將推出軟硬體全面升級的全新體驗。

賈永婕掌101進第三年「任期開始倒數」回首上任沒人相信

台北101董事長賈永婕上任屆滿兩年，15日回顧兩年前剛接掌101時面對的外界質疑，直言當時「我說得再多，也不會有人相信」，甚至從大家的眼神、目光就看得出來，因此告訴自己「做就對了」，這兩年就是全力以赴、不斷往前衝。如今進入任期第三年，她也首度談到「三年一任，開始倒數」，並預告接下來還有很多精彩、好玩的事情。

搶翻天！第3季社宅招租截止 1500戶6006件申請、12月16日抽籤

國家住都中心今天表示，今年第3季中央社會住宅招租昨天已截止受理申請，本季於新北、南投、台南及高雄共推出1500戶新建社宅...

房市已軟著陸！賴正鎰提四大建言：豪宅門檻應優先修正

外界預期美國聯準會可能即將升息，市場關注央行本季理監事會議是否調整房市管制力度或跟進升息。對此，鄉林集團董事長賴正鎰15日指出，預估央行不會有太大動作。

房市信心回升！近五成民眾看好兩年內進場 近六成支持信用管制鬆綁

根據中信房屋2026年第3季宅調查顯示，針對第4季房價走勢，有28.1%的受訪者預期價格將上揚，較前一季的26.4%增加1.7個百分點，有64.1%認為房價將保持持平。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。