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賈永婕：台北101今年業績再拚創高！ 觀景台明年第1季大變身

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台北101董事長賈永婕上任屆滿兩年，台北101於15日舉行第十屆董總上任兩周年記者會。記者嚴雅芳／攝影
台北101董事長賈永婕上任屆滿兩年，台北101於15日舉行第十屆董總上任兩周年記者會。記者嚴雅芳／攝影

台北101董事長賈永婕上任屆滿兩年，台北101於15日舉行第十屆董總上任兩周年記者會。賈永婕表示，今年前八月購物中心業績維持雙位數成長，表現比預期好很多，獲利也接近雙位數成長，全年商場業績確定再創新高；另一成長引擎觀景台則醞釀新計畫，明年第1季將推出軟硬體全面升級的全新體驗。

台北101購物中心去年業績達240億元，首度成為全台百貨單店店王。總經理朱麗文指出，今年商場成長動能仍非常強，主要來自會員經營，除購物體驗持續提升，VIP體驗也持續強化，台北101已連續三年舉辦VIP晚會，均獲得不錯迴響。

相較商場維持強勁成長，觀景台今年進入調整期。朱麗文表示，今年觀景台來客數大致持平，其中本地客仍有增加。賈永婕則形容今年是觀景台的「沉澱期」，相關計畫其實從她上任後就開始啟動，預計明年第1季推出全新體驗，農曆年前就會正式亮相。

朱麗文進一步說明，這次並非單一樓層改裝，而是整個觀景台體驗重新設計，硬體、軟體及動線都會出現變化。現階段89樓、101樓仍正常營運，89樓地板分區改裝去年已完成，並未封館施工。

賈永婕更預告，新計畫將讓觀景台「耳目一新」，並形容是「前所未有的一個計畫，從來沒有人做過，我們是第一個做」，預期改造後無論整體來客、本地客或國際觀光客，都將迎來新的成長動能。

賈永婕表示，兩年前接掌台北101時，外界對她有不少質疑，因此選擇以實際成果回應。她說，上任時設定的方向很簡單，就是希望「把台北101讓世界看見」，讓101持續發揮代表台灣地標的影響力，這項核心目標至今沒有改變。

隨著上任進入第三年，台北101董事長三年任期也進入最後一年。外界關注董事會若邀請續任是否接受，對此，她表示，目前沒有想過。現階段仍將延續既定方向，除了商場持續深化會員與VIP經營，觀景台也將透過新體驗尋找下一波成長動能，持續提升台北101的國際能見度。

台北101 賈永婕 業績

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