搶翻天！第3季社宅招租截止 1500戶6006件申請、12月16日抽籤

國家住都中心今天表示，今年第3季中央社會住宅招租昨天已截止受理申請，本季於新北、南投、台南及高雄共推出1500戶新建社宅，總計吸引6006件申請，民眾對優質社宅需求反應熱烈，預定12月16日抽籤，最快明年3月可入住。

國家住宅及都市更新中心透過新聞稿表示，本季招租包含新北市板橋區「江翠好室」（100戶）與「玫瑰好室」（120戶）合併辦理招租，共計受理2907件；鶯歌區「鶯陶安居」（380戶）共受理964件；南投縣埔里鎮「公誠安居」（260戶）共受理592件；台南市南區「開南安居」（300戶）共受理866件；高雄市仁武區「仁武安居」（340戶）則受理677件。

國家住都中心提醒，所有申請案件將進入資格審查階段，為確保民眾抽籤權益，若申請人接獲資料補正通知，務必把握「補件黃金期」，於規定期限內完成補件；逾期未補件或補件資料不齊全者，恐影響資格審查結果，錯失後續的抽籤機會，申請人如需查詢個人申請進度，可登入「安居好室入口網」線上查詢。

國家住都中心表示，資格審查完成後，預計11月27日起陸續寄發審查結果通知（合格或不合格函），於12月16日辦理公開抽籤作業。正取民眾再依通知時間辦理看屋、選屋、簽約及點交等程序，最快於2027年3月1日起正式入住。