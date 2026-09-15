快訊

不滿世界沒幫忙！川普點名「1類國家」 伊朗戰爭後補償美國

台股明天就開漲？陳龍點名漢測8600億資金回流：兩天後行情180度逆轉

台中西屯待轉區驚魂！六旬翁開BMW恍神撞倒6輛機車釀多人傷

聽新聞
0:00 / 0:00

中秋人力需求高漲 禮盒包裝出貨源需求狂增6倍

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

今年中秋節適逢四天連假，餐飲、零售與節慶送禮商機蓄勢待發，企業搶人大戰提前升溫，進入密集備貨期！兼職人力媒合平台Worky分析近兩年平台數據發現，中秋是三大節慶中，人力需求最劇烈的一檔，節前的五周，市場人力需求就開始明顯攀升，節前三周達到全年高峰，需求量達平時的3.3倍，「人力大暴衝」現象表現最為顯著。

企業人力也越來越超前部署，2024 年中秋開缺前置期前不到 8 天，至今年超過 13 天。對求職者而言，節前一個月才是機會最密集的黃金期。其中，中秋節具提前備貨與出貨特性，從包裝、理貨、倉儲到餐飲外場，企業端需要在短時間內補足各個環節的人力。

Worky 觀察2025 年中秋完整檔期，成長幅度最高的職缺是「餐飲包裝出貨員」需求大增239.3%，為前一個月的3.4倍；其次為「批發零售業倉儲人員」增至前一月的2.9倍；「餐飲外場服務人員」，增至前一月的1.8倍。從產業類別來看，餐飲業需求職缺成長93.9%；批發零售業成長54.5%，倉儲運輸業則成長22.6%。

觀察 2026 年最新動能，中秋包裝出貨員的需求已達平時的6倍，需求總時數更飆升至平時的13.3倍，平均單次工時也從平時的2.5小時拉長至5.6小時，反映出節慶備貨已走向「整班、全日」的集中作業。

據悉，Worky打工端會員人數八月突破 30 萬大關，較去年同期人數翻倍，成長率達120%，隨著平台使用規模擴大，Worky指出，九月因應月餅糕點等企業送禮需求，促使容易上手的短期包裝出貨工作需求大量湧現，成為企業因應節慶訂單重要的即戰力。

AI媒合時代，雇主搶的不是「評分最高」的人

Worky 近一年平台數據揭示一個現象：雇主最快確認的打工者，真正差異在出勤記錄與投入程度，月均上工時數接近平均值的兩倍，違規紀錄幾乎為零。在 AI 智慧媒合時代，決定求職者搶手度的關鍵，在「出勤穩定與服務深度」，而非單純比拚評價。

Worky 董事長暨執行長許書綺表示：「中秋人力已成為商業布局的一環，企業愈晚開職缺，可以選擇的人才愈少；對工作者來說，累積的出勤紀錄與工作評價，也會在熱門檔期成為企業快速篩選的重要依據。」

中秋 禮盒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

月餅快成時代眼淚？他收禮盒全是餅乾鳳梨酥 網揭2現實考量

中秋+國慶假期「最強請假法」來了 連休13天比春節還久

國際人才平台Cake職涯博覽會落幕 AI高薪徵才擴展到應用端

9月找工作先等等？HR曝「連年終都不要」職缺恐有雷 過來人認證：真的燙手

相關新聞

高雄車站大都更潮！ 建商花3年搶下8棟一甲子老屋

高雄車站商圈大都更潮，建商再現大手筆掃樓交易！根據內政部實價登錄揭露，位於新興區民主橫路及七賢二路8巷，前後相鄰的兩筆商五土地，今年6月由高雄在地建商，以總價約6,310萬元取得，單筆最高成交單價達155萬元，地上物現況為屋齡超過一甲子的2棟老透天。

賈永婕：台北101今年業績再拚創高！ 觀景台明年第1季大變身

台北101董事長賈永婕上任屆滿兩年，台北101於15日舉行第十屆董總上任兩周年記者會。賈永婕表示，今年前八月購物中心業績維持雙位數成長，表現比預期好很多，獲利也接近雙位數成長，全年商場業績確定再創新高；另一成長引擎觀景台則醞釀新計畫，明年第1季將推出軟硬體全面升級的全新體驗。

賈永婕掌101進第三年「任期開始倒數」回首上任沒人相信

台北101董事長賈永婕上任屆滿兩年，15日回顧兩年前剛接掌101時面對的外界質疑，直言當時「我說得再多，也不會有人相信」，甚至從大家的眼神、目光就看得出來，因此告訴自己「做就對了」，這兩年就是全力以赴、不斷往前衝。如今進入任期第三年，她也首度談到「三年一任，開始倒數」，並預告接下來還有很多精彩、好玩的事情。

搶翻天！第3季社宅招租截止 1500戶6006件申請、12月16日抽籤

國家住都中心今天表示，今年第3季中央社會住宅招租昨天已截止受理申請，本季於新北、南投、台南及高雄共推出1500戶新建社宅...

房市已軟著陸！賴正鎰提四大建言：豪宅門檻應優先修正

外界預期美國聯準會可能即將升息，市場關注央行本季理監事會議是否調整房市管制力度或跟進升息。對此，鄉林集團董事長賴正鎰15日指出，預估央行不會有太大動作。

房市信心回升！近五成民眾看好兩年內進場 近六成支持信用管制鬆綁

根據中信房屋2026年第3季宅調查顯示，針對第4季房價走勢，有28.1%的受訪者預期價格將上揚，較前一季的26.4%增加1.7個百分點，有64.1%認為房價將保持持平。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。