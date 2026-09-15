國研院深海高流量eDNA採樣模組 開啟生態探勘新途徑

國研院海洋中心自主開發「深海高流量eDNA採樣模組」，可在深海現地自動採集生物殘留於海中的DNA碎片，透過基因定序分析辨識棲息或活動於該處海域的生物類群，此模組先前於台灣西南海域實測，成功辨識出365種深海生物。

國研院指出，深海環境具高壓、低溫、生物密度低等特性，傳統深海生態調查常採底拖網等方式進行，但可能對脆弱的深海棲地及底棲生物造成不可逆影響，如何兼顧科學研究與海洋環境保護，發展低干擾、高效率的深海生態調查技術，已成為國際海洋研究的重要課題。

國研院說明，環境去氧核醣核酸（eDNA）技術，是透過收集環境中生物遺留的微量細胞、組織或排泄物，再利用分子生物學技術分析其中的遺傳物質，藉以推測環境中可能存在或活動的生物，不必直接捕捉或干擾生物本身，近年成為全球生物多樣性調查的重要工具。

國研院表示，傳統eDNA技術聚焦特定生物類群，海洋中心因此研發出「深海高流量eDNA採樣模組」，整合可耐受深海高壓環境的深海馬達、可精準定量且具低樣本污染風險的蠕動幫浦，以及可依研究需求更換孔徑的過濾模組，每小時可過濾逾100公升深海海水，大幅提高深海eDNA採集效率，獲取足量eDNA供後續分析使用。

國研院介紹，設備布放於深海定點後，即可依預先設定時間自動採樣，第2天再取回，對底棲生態幾乎達到「零干擾」。在後續分析方面，團隊導入「第三代基因定序」技術 ，直接對足量的深海eDNA進行定序，減少傳統PCR擴增可能造成的偏差，大幅提升深海生物多樣性調查的廣度，突破過去只能針對單一物種類群分析的限制。

國研院指出，團隊於台灣西南海域進行實地測試，將採樣模組布放至深海海床，設備於海底自動過濾1小時，隔日順利回收，經後續基因定序分析，共獲得超過2200萬條環境DNA序列，經資料庫比對後，辨識出365種深海生物DNA，包括魚類、軟體動物、甲殼類、深海珊瑚，以及棘皮動物（如海星、海膽）等多樣的生物類群。

國研院表示，成功研發「深海高流量eDNA採樣模組」，建立台灣自主深海生物調查技術，也有助於降低傳統採樣方式對海床生態的干擾，未來可應用於特定海域深海生物多樣性調查、海洋保育、深海資源管理及長期生態監測，為台灣深海科學研究建立新的技術基礎，並提升在深海探測領域的自主研發能量。