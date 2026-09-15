電動車充電網擴大 全台充電樁達1.6萬槍

交通部指出，截至今年7月底，全國公共充電樁總數已達16,280槍，對應同期電動小客車登記數149,322輛，車樁比為9.2:1，優於歐盟建議之10:1；其中快充車樁比為35.7:1，更顯著優於歐盟建議之80:1。

交通部指出，為布局環台充電路網，解決電動車駕駛在公路沿線上之長途里程焦慮，相關部屬機關已於各所屬轄管場域設有充電站點，提供民眾中繼補電之服務。在國道上，高速公路局已於2024年8月完成「國道服務區充電路網全面上線」，且全數為200kW以上快充樁，七成為350、360kW。

配合電動車數量成長，高速公路局2026年度針對清水服務區及湖口服務區(南北站)，已啟動優先擴充充電車位作業，三站各增設4格，共計擴充12格，持續提升電動車充電服務；其中，清水服務區已於2026年2月擴充完成並開始營運。目前，國道快充站共計設有154格充電車位。

另外，在西部主要幹線－台61線西部濱海快速公路沿線，公路局已分別於新豐休息站、大安休息站及口湖休息站共計設有13槍快充樁。至於東部地區方面，台鐵公司亦於2025年7月完成啟用「宜花東充電站網絡」，沿著台9線公路及緊臨台鐵車站， 於宜蘭縣、花蓮縣及台東縣9個站點，共計設置20槍公共充電樁，緩解民眾在東部駕駛電動車之里程焦慮。

交通部進一步說明，隨著公部門帶頭布建，國內電動車充電環境已逐步完善，並帶動民間充電樁市場發展日趨蓬勃；根據資料蒐集顯示，目前已有54家充電營運商投入充電服務，相較2023年第3季總家數成長達一倍以上。

未來，交通部除持續攜手相關部會與地方政府推動增設公共充電樁外，政策推動亦將由初期「積極擴增數量」階段，深化至「提升營運服務品質」階段，如確保充電設施可用性、督促業者落實營運管理等，藉此打造更便捷、可靠且友善的公共充電服務網絡。