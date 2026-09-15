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賈永婕掌101進第三年「任期開始倒數」回首上任沒人相信

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
台北101董事長賈永婕（左）與總經理朱麗文（右）上任屆滿兩年，兩人共同出席第十屆董總上任兩周年記者會，回顧過去兩年合作歷程。記者嚴雅芳／攝影
台北101董事長賈永婕（左）與總經理朱麗文（右）上任屆滿兩年，兩人共同出席第十屆董總上任兩周年記者會，回顧過去兩年合作歷程。記者嚴雅芳／攝影

台北101董事長賈永婕上任屆滿兩年，15日回顧兩年前剛接掌101時面對的外界質疑，直言當時「我說得再多，也不會有人相信」，甚至從大家的眼神、目光就看得出來，因此告訴自己「做就對了」，這兩年就是全力以赴、不斷往前衝。如今進入任期第三年，她也首度談到「三年一任，開始倒數」，並預告接下來還有很多精彩、好玩的事情。

台北101今日舉行第十屆董總上任兩周年記者會。賈永婕表示，兩年前剛上任時，很多人都問她，到底想把台北101變成什麼樣子？「其實在我心目中的答案非常簡單，我想把台北101讓世界看見」，因為台北101是台灣最值得驕傲的地標之一，也代表著台灣。

賈永婕說，讓台北101被世界看見，是她最初的初心，也是整個核心價值，但兩年前的就任記者會上並沒有說這麼多，因為當時她很清楚，即使說再多，也不會有人相信。面對外界眼光，她選擇「做就對了」，全力以赴往前衝。

談起自己，賈永婕表示，她沒有傲人的學歷背景，但有滿腔熱血，而她「最聰明的一點」，就是一看到台北101團隊的第一眼，就知道「他們絕對是我的神隊友」。

「他們每一個人都很優秀，而且他們的能力全部都比我強。」賈永婕說，她最重要的一件事，就是用最快的速度加入這個團隊，大家一起凝聚出更大的力量。

她也特別感謝台北101總經理朱麗文，形容朱麗文一直在身邊給她很強大的安定感。賈永婕笑說，回過頭來看，兩年前的自己「有的時候一口氣提出一些莫名其妙的想法」，但總經理始終很安定、安穩地在身邊，讓團隊一起不斷往前。

賈永婕也強調工作的「開心哲學」，直言「大家在一起工作一定要開心」，如果在工作上沒有熱情、沒有開心，「絕對無法突破」。

朱麗文則回顧台北101過去兩年營運成果，2025年台北101購物中心業績達240億元，首度成為全台百貨單點店王；觀景台來客數創疫後新高，辦公大樓持續維持滿租，全年營收與獲利也寫下歷史新高。她表示，兩周年不是終點，而是再出發的起點。

今年也是台北101第三度推出國慶展演。賈永婕回顧，第一次是「小而美」，第二年則以無人機搭配煙火進行展演。她說，「當你第一次要做一件突破事情的時候，一定有很多質疑的聲音，但是千萬不要怕」，今年則還要繼續進步。

今年國慶展演以「Our Taiwan，一起點亮台灣」為主題，並與台北市政府警察局合作拍攝宣傳影片。賈永婕形容，「台北101就像是一個台灣的光明燈」，每一天以不同顏色點亮城市，也希望藉由這次合作向警察致意。

談到接下來一年，賈永婕也直接把「倒數」掛在嘴邊。台北101董事長每三年改選一次，隨著上任進入第三年，賈永婕表示任期也「開始倒數」，並預告「倒數的時候會有很多精彩的事情、好玩的事情，請大家一定要跟上」，邀請民眾10月10日到台北101觀看國慶展演。

賈永婕 台北101 董事長

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