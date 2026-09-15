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房市信心回升！近五成民眾看好兩年內進場 近六成支持信用管制鬆綁

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據中信房屋2026年第3季宅調查顯示，針對第4季房價走勢，有28.1%的受訪者預期價格將上揚，較前一季的26.4%增加1.7個百分點，有64.1%認為房價將保持持平。中信房屋／提供
根據中信房屋2026年第3季宅調查顯示，針對第4季房價走勢，有28.1%的受訪者預期價格將上揚，較前一季的26.4%增加1.7個百分點，有64.1%認為房價將保持持平。中信房屋／提供

根據中信房屋2026年第3季宅調查顯示，針對第4季房價走勢，有28.1%的受訪者預期價格將上揚，較前一季的26.4%增加1.7個百分點，有64.1%認為房價將保持持平。

同時，受訪者認為「兩年內適合購屋」的比例也由前一季的40.1%上升至第4季的49.8%，增加9.7個百分點，顯見民眾對後市的態度正逐漸轉趨正向。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，「看漲比例」與「進場時機」兩大關鍵指標雙雙回升，反映出在通膨預期與剛性需求的強勁支撐下，民眾的觀望情緒已有所緩解，市場信心穩定增溫。

央行第2季理監事會議將於17日登場，房市信用管制措施是否將調整，無疑是近期市場關注的焦點。

根據中信房屋宅調查，有17.0%受訪者認為信用管制應「全面鬆綁」，另有41.2%認為應「針對首購與自住需求適度放寬」，兩者合計達58.2%、近六成。

莊思敏表示，隨著不動產貸款集中度與不動產放款比率逐漸下降，目前信用管制確實已浮現進一步放寬的空間，接下來若能針對真正有自住需求的族群提供更合理的貸款條件，將有助於讓先前受管制壓抑的剛性需求逐步釋放，為市場注入新的動能。

除信用管制外，利率政策也是本次央行理監事會議的另一看點。根據中信房屋宅調查，僅13.7%的民眾支持升息，22.2%認為利率應維持現狀，31.4%認為應該降息，可見大部分民眾仍期待貨幣環境維持相對寬鬆，以減輕購屋及房貸支出的負擔。

莊思敏表示，對購屋族而言，利率變化與每月房貸支出息息相關，利率一旦走高，不僅會增加持有成本，也可能讓部分原本正在評估購屋的民眾選擇延後決策。尤其目前市場才剛出現較正面的變化，若貿然升息，恐使部分原本有意進場的買方重新採取觀望態度，進而延長市場築底的時間。

莊思敏表示，台灣經濟發展呈現兩極分化，科技產業一枝獨秀，反觀部分傳統產業，仍在面臨訂單、成本與資金等多重壓力。在此情況下，若進一步升息，勢必會加重企業的融資成本，尤其對資金調度能力相對有限的中小企業而言，負擔恐怕更為明顯。

她認為，考量到國際政經局勢依然存在不確定性，央行短期內仍可能傾向維持現行利率水準，持續觀察整體經濟與物價走勢，再決定後續政策方向。畢竟貨幣政策牽一髮動全身，央行除了須兼顧抑制通膨與維持金融穩定外，也必須考量升息對企業營運、民間消費及不動產市場可能帶來的連鎖反應。

根據中信房屋2026年第3季宅調查顯示，受訪者認為「兩年內適合購屋」的比例也由前一季的40.1%上升至第4季的49.8%，增加9.7個百分點，顯見民眾對後市的態度正逐漸轉趨正向。中信房屋／提供
根據中信房屋2026年第3季宅調查顯示，受訪者認為「兩年內適合購屋」的比例也由前一季的40.1%上升至第4季的49.8%，增加9.7個百分點，顯見民眾對後市的態度正逐漸轉趨正向。中信房屋／提供

根據中信房屋宅調查，僅13.7%的民眾支持升息， 22.2%認為利率應維持現狀，31.4%認為應該降息，可見大部分民眾仍期待貨幣環境維持相對寬鬆，以減輕購屋及房貸支出的負擔。中信房屋／提供
根據中信房屋宅調查，僅13.7%的民眾支持升息， 22.2%認為利率應維持現狀，31.4%認為應該降息，可見大部分民眾仍期待貨幣環境維持相對寬鬆，以減輕購屋及房貸支出的負擔。中信房屋／提供

根據中信房屋宅調查，有17.0%受訪者認為信用管制應「全面鬆綁」，另有41.2%認為應「針對首購與自住需求適度放寬」，兩者合計達58.2%、近六成。中信房屋／提供
根據中信房屋宅調查，有17.0%受訪者認為信用管制應「全面鬆綁」，另有41.2%認為應「針對首購與自住需求適度放寬」，兩者合計達58.2%、近六成。中信房屋／提供

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