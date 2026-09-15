北市地下室開挖安全管理再升級 明年起強制導入「自動化監測系統」

北市推動工地公安監管再升級，建管處考量建築工地地下室開挖具高風險性，今宣布，明年1月1日起核發建造執照的6類特定規模建築工程，於地下開挖階段起必須全面採用「自動化監測系統」，確保工程專業人員能即時掌握地盤與結構應力變化、及早預警異常。

建管處長虞積學指出，此次新制主要鎖定具潛在風險與特定規模的建案，符合條件之一即強制導入自動化監測。包括位在山坡地的建築基地面積達3000平方公尺，且涉及地下開挖整地的建築或雜項工程；地下開挖範圍達3000平方公尺的建築工程；地下開挖深度達9公尺以上，或開挖達6公尺以上且未採連續壁等擋土工法。

還有基地位在高度土壤液化潛勢區；基地位在信義計畫區、基隆河新生地、北投公館路沿線、士林蘭雅、中山區北安段與金泰段等公告軟弱地質區且開挖深度達6公尺以上；地下單層挑高逾5公尺等建築工程。

他說，符合規模的工地必須針對「連續壁鋼筋應力」、「支撐軸力」、「地下水位」、「地下水壓」及「鄰房傾斜」等5項核心項目全面實施自動化監測，化被動通報為主動預警，杜絕人為疏漏。

虞積學補充，這項新措施是市府既有安全防護機制的進一步強化。目前北市已落實要求開挖中工地設置雲端資料庫更新監測數據，並在大門旁設置告示牌與QR Code供民眾即時查閱；建管處長期委託專業技師公會於建築工程地下室開挖階段落實「每月逐案」到場實地檢查，若發生損鄰疑義亦由受損戶直接指定公正第三方公會現勘複核。

他強調，未來新制上路後，透過科技化、自動化的即時監測輔助，將能更精準掌控監測數據細微變化，全力為首都市民構築更安心的居住與生活環境。