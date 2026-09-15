全家會員戰進下一局！攜台新推 Richart 聯名卡 明年底拚60萬張

全家（5903）會員突破2,050萬人後，會員布局進入下一階段。全家15日宣布攜手台新銀行推出「全家Richart聯名卡」，進一步把金融消費累積的點數導入便利商店，並訂出發卡目標，今年底挑戰10萬張、明年底衝上60萬張，藉金融會員與點數交換擴大零售會員生態圈。

全家會員數據創研部部長黃士杰表示，全家目會員營收占比已近六成，全年Fa點累兌流通量超過1,600億點。隨會員人數達一定規模，全家的會員策略也從「規模累積跨入價值經營」，下一階段將更著重既有會員的消費貢獻與終身價值。

會員的點數來源也正在改變。今年前八月全家Fa點累兌量呈雙位數成長，其中來自外部的點數交換已占會員Fa點來源近三成；另一方面，消費者使用點數折抵及點數加價購，占整體兌點量更超過八成，顯示會員不只在全家店內累點，而是逐漸形成從外部跨場景累點，再回到便利商店折抵、換購日常商品的消費模式。

金融業正是外部點數的重要來源。全家去年光是台新就有1億點台新點數轉為Fa點。黃士杰表示，過去零售業談流量，主要著眼於消費者「人進店」，但點數也可以成為新的流量來源，讓消費者還沒走進門市前，就先把其他消費場景累積的點數導入全家。

此次全家與台新進一步發行Richart聯名卡，持卡人可設定每日自動將台新Point轉換為Fa點，設定一次後，後續消費累積的點數即可自動轉換，降低跨平台轉點的操作門檻。

為加速累積卡友，全家與台新也祭出新戶及支付優惠，新戶核卡後30天內於全家消費，享20%台新Point加碼回饋，每人最高300點；使用指定支付最高享3.8%台新Point回饋。

全家也把點數兌換作為拉高使用率的另一項工具，聯名卡卡友可進入專屬優惠賣場，例如8,000 Fa點以300點折抵1元換算，約27元點數價值即可兌換原價248元的抽取式衛生紙。全家希望透過跨場景累點、便利轉點及日常兌換，提高金融點數流入全家的頻率，進一步把既有會員規模轉化為實際消費。