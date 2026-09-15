快訊

9月找工作先等等？HR曝「連年終都不要」職缺恐有雷 過來人認證：真的燙手

中秋節將至「文旦1顆5元」掀搶買人潮 水果達人曝低價原因

魅力泰難擋♥泰國與日本男男戀影劇為何受歡迎？

聽新聞
0:00 / 0:00

全家會員戰進下一局！攜台新推 Richart 聯名卡 明年底拚60萬張

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家會員數據創研部部長黃士杰表示，全家會員2,050萬，會員營收占比近六成，全年Fa點累兌流通量已超過1,600億點，會員策略正式從「規模累積跨入價值經營」。嚴雅芳/攝影
全家會員數據創研部部長黃士杰表示，全家會員2,050萬，會員營收占比近六成，全年Fa點累兌流通量已超過1,600億點，會員策略正式從「規模累積跨入價值經營」。嚴雅芳/攝影

全家（5903）會員突破2,050萬人後，會員布局進入下一階段。全家15日宣布攜手台新銀行推出「全家Richart聯名卡」，進一步把金融消費累積的點數導入便利商店，並訂出發卡目標，今年底挑戰10萬張、明年底衝上60萬張，藉金融會員與點數交換擴大零售會員生態圈。

全家會員數據創研部部長黃士杰表示，全家目會員營收占比已近六成，全年Fa點累兌流通量超過1,600億點。隨會員人數達一定規模，全家的會員策略也從「規模累積跨入價值經營」，下一階段將更著重既有會員的消費貢獻與終身價值。

會員的點數來源也正在改變。今年前八月全家Fa點累兌量呈雙位數成長，其中來自外部的點數交換已占會員Fa點來源近三成；另一方面，消費者使用點數折抵及點數加價購，占整體兌點量更超過八成，顯示會員不只在全家店內累點，而是逐漸形成從外部跨場景累點，再回到便利商店折抵、換購日常商品的消費模式。

金融業正是外部點數的重要來源。全家去年光是台新就有1億點台新點數轉為Fa點。黃士杰表示，過去零售業談流量，主要著眼於消費者「人進店」，但點數也可以成為新的流量來源，讓消費者還沒走進門市前，就先把其他消費場景累積的點數導入全家。

此次全家與台新進一步發行Richart聯名卡，持卡人可設定每日自動將台新Point轉換為Fa點，設定一次後，後續消費累積的點數即可自動轉換，降低跨平台轉點的操作門檻。

為加速累積卡友，全家與台新也祭出新戶及支付優惠，新戶核卡後30天內於全家消費，享20%台新Point加碼回饋，每人最高300點；使用指定支付最高享3.8%台新Point回饋。

全家也把點數兌換作為拉高使用率的另一項工具，聯名卡卡友可進入專屬優惠賣場，例如8,000 Fa點以300點折抵1元換算，約27元點數價值即可兌換原價248元的抽取式衛生紙。全家希望透過跨場景累點、便利轉點及日常兌換，提高金融點數流入全家的頻率，進一步把既有會員規模轉化為實際消費。

聯名卡 全家 台新

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

喜迎台北車站接軌新光三越生態圈 豪撒千萬點數入厝禮送國內外會員

全家首開東南亞文化校園店 攜20所大專院校、國際人才逾700人

「揮汗有禮」加碼100萬份！超商豆漿1瓶只要1元 網友狂喊：超划算

好市多10月新制！買熱狗披薩先刷卡、非會員不能直接買 僅這店例外

相關新聞

房市信心回升！近五成民眾看好兩年內進場 近六成支持信用管制鬆綁

根據中信房屋2026年第3季宅調查顯示，針對第4季房價走勢，有28.1%的受訪者預期價格將上揚，較前一季的26.4%增加1.7個百分點，有64.1%認為房價將保持持平。

北市地下室開挖安全管理再升級 明年起強制導入「自動化監測系統」

北市推動工地公安監管再升級，建管處考量建築工地地下室開挖具高風險性，今宣布，明年1月1日起核發建造執照的6類特定規模建築工程，於地下開挖階段起必須全面採用「自動化監測系統」，確保工程專業人員能即時掌握地盤與結構應力變化、及早預警異常。

高雄車站大都更潮！建商3年搶8棟一甲子老屋

高雄車站商圈大都更潮，建商再現大手筆掃樓交易！根據內政部實價登錄揭露，位於新興區民主橫路及七賢二路8巷，前後相鄰的兩筆商五土地，今年6月由高雄在地建商，以總價約6,310萬元取得，單筆最高每坪成交單價達155萬元，地上物現況為屋齡超過一甲子的2棟老透天。

全球前三大芝加哥工具機展登場 56家台廠深化「可信任製造夥伴」定位

排名全球前三大的「美國芝加哥國際製造技術展(IMTS 2026)」盛大登場，上銀（2049）、全球傳動（4540）、新代（7750）三鋒、高明、旭陽等56家台廠參展，從精密加工、自動化到製造應用，展現台灣製造供應鏈的整合能力，同時深化「可信任製造夥伴」的定位。

三棟大樓夾擊！高雄赫見「三明治宅」網友想好出路了

高雄又見「孤島宅」！位於三民區建工路904巷內占地約783坪的商五用地，將規劃3棟、地上15層大樓住宅，不過中間卻夾著一棟57年老透天，因未參與周邊土地整合，如今新案已開工，未來將形成被15層大樓包夾的三明治宅。

免費好康 證交所 tibit 全能應援貼圖限時登場

為深化大眾對臺灣創新板（tib-創）的認知與品牌連結，臺灣證券交易所推出全新tibit全能應援貼圖，即日起限時開放免費下載至10月15日止。適逢亞運盛事，臺灣創新板靈魂角色tibit化身全能應援員，從競技賽場到產業前線，不僅為中華隊選手加油，更為每一位勇於嘗試、持續突破的創新力量應援。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。