台中14期科技新貴加持！建商搶進駐帶動買氣

AI與半導體產業持續擴張，中部科學園區就業人口同步增加，中科管理局統計，2026年7月園區員工已達6.3萬人，隨著台積電中科擴廠，台中市經發局預估還將增加近5,000個就業機會。高所得人口撐腰，直接點燃台中房市自住剛需，其中兼具通勤就業與明星學區優勢的「14期重劃區」，第3季預售市場買氣顯著升溫，四大品牌建商如精銳、雙橡園、順天、豐穀更將陸續進場，引爆新一輪推案大戰。

台中14期是近40年來全台面積最大重劃區，其中「敦和段」、「仁平段」緊鄰11期崇德路成熟生活圈，與中科通勤連結也相對便利。敦化路可串聯水湳中央公園，往北經凱旋路銜接中科，往南則可經河南路往七期市政中心與百貨商圈；學區方面，包括四張犁國中、四張犁國小、馬禮遜國際學校、衛道中學及明道普霖斯頓國小，形成公、私立學校聚落。目前北屯區人口已突破31萬人，人口與就業雙重支撐，讓14期自住需求穩定成長。

今年品牌建商在14期持續布局，產品規劃鎖定自住客。其中，精銳建設敦和段新案「精銳AM」，市場熱度超出預期，於9月12日正式開售。該案規劃住宅15樓、樓高3.6米，以38~42坪均質3房為主力，每層6戶配置3梯，並規劃2.8米及3米寬平面車位，一樓公設挑高6.5米。據現場人員透露，現階段來客以科技家庭、醫師及換屋族為主，反映中科就業人口增加後，市場對40坪以上家庭型住宅的自住需求。

豐穀建設同樣選址於敦和段推出新案「豐穀耘四季」，基地面積達1,410坪，正對40米榮德園道、文中小預定地，享有周邊3萬坪廣闊綠帶，保有無限棟距與視野，並以26~41坪、2~3房適居規劃回應市場需求。該案距離中科僅20分鐘，並享四張犁國小、馬禮遜美國學校、衛道中學等名校資源，加上鄰近74快速道路，南來北往便利，也因此吸引不少中科科技人及菁英家庭青睞。

此外，雙橡園開發位於台中14期仁平段的預售指標案「雙橡園2658」，預計於今年10月初正式登場，總銷金額約達100億元。該案基地廣達2,658坪，坐擁仁平段極少見的四面臨路完整街廓開發條件，並正對水湳生態公園第一排。全案堅持大基地只蓋單一棟建築，採全棟SRC鋼骨結構，規劃 82 至 92 坪、3.6 米樓高，配置2,200坪的私有花園、單進單出車道系統，車道內不會車及獨立貨梯的頂規設計，成為繼「雙橡園2925」與「雙橡園2045」之後，雙橡園於北屯區打造的第三座鋼骨地標，更是北屯近30年來唯三棟。目前該案的每坪開價與單戶總價尚未對外公布。

順天建設14期第二號作品「順天ROAM」，基地位於水湳生態公園首排，主推38~48坪產品，據悉來客反應熱絡，外界推估每坪有機會上看8字頭。品牌建商從坪數、樓高、基地與定位各自較勁，搶攻自住與換屋買盤，後續華太、鉅虹新案也將陸續推出。

近期買氣回溫的還有寶輝建設14期美和段「寶輝PARK」總體開發案，鄰近北屯823公園，攜手東京麻布台之丘總規劃團隊株式會社日本設計（NIHON SEKKEI）打造，並主打80坪稀有大宅客製化產品，據業者透露目前超過一半以上比例成交客戶都是購買80坪，其中「寶輝WATER PARK」、「寶輝GREEN PARK」最高單價都已近80萬。

台灣房屋信實崇德店店長明而康表示，科技與AI產業鏈持續加碼布局台中，龐大的就業人口成為區域房市最堅實的後盾。而14期之所以能脫穎而出，關鍵就在於「20分鐘直達中科」的絕佳通勤優勢，加上高綠覆率、完整明星學區，以及上半年剛開幕的「漢神洲際購物廣場」、預計2030年完工的「台中巨蛋」，生活機能快速熟成，因而獲得品牌建商一致看好，持續加碼深耕地段前景。