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全球前三大芝加哥工具機展登場 56家台廠深化「可信任製造夥伴」定位

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰(左)、秘書長陳忠平到展場掌握北美市場脈動。工具機公會／提供
台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰(左)、秘書長陳忠平到展場掌握北美市場脈動。工具機公會／提供

排名全球前三大的「美國芝加哥國際製造技術展(IMTS 2026)」盛大登場，上銀（2049）、全球傳動（4540）、新代（7750）三鋒、高明、旭陽等56家台廠參展，從精密加工、自動化到製造應用，展現台灣製造供應鏈的整合能力，同時深化「可信任製造夥伴」的定位。

美國製造業回流明顯升溫，美國市場對製造設備的需求已不僅是傳統設備更新，更逐步延伸至自動化、智慧製造及高階加工等領域。尤其在航太、國防、Al、半導體及電動車等產業，對高精度、高效率及複合加工設備的需求持續增溫，也成為台灣機械及工具機業者布局美國市場的重要切入點。

程泰集團（1583）今年由美國在地經銷商參展，會長楊德華指出，受惠於美國航太、國防軍工及汽車產業需求熱絡，程泰集團今年前八月美國市場業績大增逾五成。目前，程泰在手訂單約11億元、亞崴（1530）在手訂單逾15億元，整體接單也較去年同期成長五成。

IMTS 2026全球製造技術與設備業者齊聚，台灣工具機暨零組件公會(TMBA)亦赴現場掌握北美市場脈動。本屆台灣共有56家業者參展，其中旗艦台灣館集結了21家工具機、關鍵零組件及智慧製造業者，向來自全球的國際買主招手，全力搶攻汽車、Al、半導體、醫療、航太及國防無人機等熱門應用市場商機，可望在展期中創造佳績。

今年展出緊扣終端產業實際製造需求。航太製造是一大焦點，西館入口以超音速客機應用帶出航太製造需求，周邊展示涵蓋高速加工、金屬積層製造及大型渦輪零件加工等技術，並設有飛行模擬體驗，從終端產品帶出背後所需的製造能力。

無人機展示則整合工具機、機器人與自動化系統，從零件製造延伸至組裝、測試與飛行。從終端產品、製造流程到設備技術，展場呈現各項製造技術如何對應客戶實際生產需求與問題。

工具機公會理事長陳紳騰指出，AI與自動化成為本屆IMTS另一項展出重點。從人形機器人、智慧加工、機器視覺，到刀具管理、數位分身及生產資料整合，相關技術已深入加工、生產與管理各環節。

現場展出也不只著眼於單機自動化，而是進一步串聯設備與生產流程，朝減少人工介入、提高設備利用率及穩定生產發展，反映北美製造業因應缺工、提升生產力的實際需求。

陳紳騰表示，從IMTS現場可以看到，製造業競爭的核心仍在於能否持續為客戶創造價值。台灣擁有完整的工具機、關鍵零組件與自動化供應鏈，透過技術整合、穩定交付與服務能力，持續累積國際客戶對台灣製造的信任，深化長期合作。

台灣機械公會理事長莊大立也說，隨著工業AI的加速落地，IMTS 2026將成為觀察工業AI應用的重要平台，從機械加工、控制系統、軟體到量測及生產管理，呈現AI如何逐步融入製造流程。對台灣機械產業者而言，AI、數位雙生及先進自動化技術的整合，勢成為未來提升國際競爭力的重要方向。

另從IMTS首日釋出的市場訊號來看，工具機競爭正從設備本身進一步延伸至整體製造能力。TMBA也將持續掌握的技術趨勢、市場動向與業者觀察，轉化為產業布局與市場開發參考，讓國際市場從認識「Made in Taiwan」，進一步走向「Manufacturing with Taiwan」。

全球前三大芝加哥工具機展登場，56家台廠參展，深化「可信任製造夥伴」定位。工具機公會／提供
全球前三大芝加哥工具機展登場，56家台廠參展，深化「可信任製造夥伴」定位。工具機公會／提供

今年展出緊扣終端產業實際製造需求，國防、航太、半導體、智慧製造都是焦點。工具機公會／提供
今年展出緊扣終端產業實際製造需求，國防、航太、半導體、智慧製造都是焦點。工具機公會／提供

芝加哥 供應鏈 上銀

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