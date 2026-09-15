三棟大樓夾擊！高雄赫見「三明治宅」網友想好出路了

高雄又見「孤島宅」！位於三民區建工路904巷內占地約783坪的商五用地，將規劃3棟、地上15層大樓住宅，不過中間卻夾著一棟57年老透天，因未參與周邊土地整合，如今新案已開工，未來將形成被15層大樓包夾的三明治宅。

據了解，該老透天3層樓高，地坪約18坪，左右鄰居早在2021年就先後賣給建商，在地人推估屋主可能是對老宅有感情所以沒有出售，因此最終未納入整體開發。

近日有民眾將該透天PO上《Threads》，引發熱議，有人說，「文林苑的案例，讓很多屋主獅子大開口，殊不知現在建商不再讓人予取予求、寧可切割」，「這種會很慘，最後求人也賣不掉」、「這種沒救，想賣都來不及了」。

不過也有網友持不同看法，「等旁邊大樓蓋好人流暴增，直接變身金店面出租，這輩子只要躺著收租金，就羨慕死我們了」。

有人認為，怎麼算都透天贏，人潮一來，出租的生意可多了，收房租、賺房價，誰輸？賣了分那幾坪還虛坪，能賺多少？還有人替屋主想好出路，「等建案蓋好可以做蝦皮店到店」。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，該孤島宅位於建工商圈，鄰近鼎山街與民族一路，區段生活機能成熟，周邊亦有輕軌交通機能，為高雄傳統購屋熱區，商圈客群多以在地自住客為主。

她表示，由於新大樓案已取得建照並進入施工階段，整體基地開發已定案，因此未來要再併入整體開發的機會相當低。

李家妮表示，該新大樓預計2028年第3季完工，施工期至少持續2年，對屋主來說要面臨長期的施工噪音干擾與地基安全結構風險。

此外，待大樓完工後，原本住宅的採光、通風與視野也將被高樓截斷，面對15層樓的包夾，居住壓迫感勢必增加。

若屋主未來考慮出售，老宅雖具有地段優勢，但考量棟距、採光，甚至高屋壓矮屋的傳統風水觀念，市場接受度都可能受影響。