快訊

台積電好會生！一年生出2,331個新生兒 全台每46名就有1名「台積寶寶」

中秋節「極陰日」！命理師喊4生肖要躲月 傍晚五點後少出門

iPhone 13 Pro撐5年「該換iPhone 18 Pro嗎？」 網點關鍵：1狀況直接換

聽新聞
0:00 / 0:00

三棟大樓夾擊！高雄赫見「三明治宅」網友想好出路了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／擷取自google地圖　　
圖／擷取自google地圖　　

高雄又見「孤島宅」！位於三民區建工路904巷內占地約783坪的商五用地，將規劃3棟、地上15層大樓住宅，不過中間卻夾著一棟57年老透天，因未參與周邊土地整合，如今新案已開工，未來將形成被15層大樓包夾的三明治宅。

據了解，該老透天3層樓高，地坪約18坪，左右鄰居早在2021年就先後賣給建商，在地人推估屋主可能是對老宅有感情所以沒有出售，因此最終未納入整體開發。

近日有民眾將該透天PO上《Threads》，引發熱議，有人說，「文林苑的案例，讓很多屋主獅子大開口，殊不知現在建商不再讓人予取予求、寧可切割」，「這種會很慘，最後求人也賣不掉」、「這種沒救，想賣都來不及了」。

不過也有網友持不同看法，「等旁邊大樓蓋好人流暴增，直接變身金店面出租，這輩子只要躺著收租金，就羨慕死我們了」。

有人認為，怎麼算都透天贏，人潮一來，出租的生意可多了，收房租、賺房價，誰輸？賣了分那幾坪還虛坪，能賺多少？還有人替屋主想好出路，「等建案蓋好可以做蝦皮店到店」。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，該孤島宅位於建工商圈，鄰近鼎山街與民族一路，區段生活機能成熟，周邊亦有輕軌交通機能，為高雄傳統購屋熱區，商圈客群多以在地自住客為主。

她表示，由於新大樓案已取得建照並進入施工階段，整體基地開發已定案，因此未來要再併入整體開發的機會相當低。

李家妮表示，該新大樓預計2028年第3季完工，施工期至少持續2年，對屋主來說要面臨長期的施工噪音干擾與地基安全結構風險。

此外，待大樓完工後，原本住宅的採光、通風與視野也將被高樓截斷，面對15層樓的包夾，居住壓迫感勢必增加。

若屋主未來考慮出售，老宅雖具有地段優勢，但考量棟距、採光，甚至高屋壓矮屋的傳統風水觀念，市場接受度都可能受影響。

高雄 大樓 透天

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

建商花3年搶8棟一甲子老屋！高雄車站大都更潮來了

永和金店面「打6折」出租 專家：房東反而是贏家

北市十大熱銷社區曝 7國宅上榜、這棟「千萬有找」

北市10大熱銷社區 國宅包下七席「千萬有找」社區是它

相關新聞

寄居蟹包租代管轉銜倒數 國住都示警：還有600件沒完成

包租代管業者兆基屋管日前爆發財務危機，相關企業寄居蟹管理顧問公司也捲入案件，兆基屋管前董事長李建成因涉嫌侵占、掏空等案遭羈押，連帶衝擊社宅包租代管服務。國家住都中心15日宣布，將自9月21日起正式終止與寄居蟹租屋的社會住宅包租代管委託服務契約，並加速將原服務案件轉由第5期計畫業者承接。

建商花3年搶8棟一甲子老屋！高雄車站大都更潮來了

高雄車站商圈再現建商大手筆掃樓交易！實價揭露，新興區七賢二路兩筆相鄰的商五土地，今年6月由高雄在地建商，以總價約6,310萬元取得，單筆最高成交單價達155萬元，地上物現況為屋齡超過一甲子的2棟老透天。

三棟大樓夾擊！高雄赫見「三明治宅」網友想好出路了

高雄又見「孤島宅」！位於三民區建工路904巷內占地約783坪的商五用地，將規劃3棟、地上15層大樓住宅，不過中間卻夾著一棟57年老透天，因未參與周邊土地整合，如今新案已開工，未來將形成被15層大樓包夾的三明治宅。

免費好康 證交所 tibit 全能應援貼圖限時登場

為深化大眾對臺灣創新板（tib-創）的認知與品牌連結，臺灣證券交易所推出全新tibit全能應援貼圖，即日起限時開放免費下載至10月15日止。適逢亞運盛事，臺灣創新板靈魂角色tibit化身全能應援員，從競技賽場到產業前線，不僅為中華隊選手加油，更為每一位勇於嘗試、持續突破的創新力量應援。

拚全台最大會展中心！台中水湳2期啟動 串聯1、2期總展攤達4460個

台中市西屯區水湳經貿園區迎來重大里程碑，台中水湳國際會展中心二期展館統包工程昨簽約，宣告二期展館正式啟動，預計2030年底完工啟用。未來與一期展館串聯後，總展攤數將達4460個，將成為全國最大國際級會展中心。

國際建築盛事登場「城市新未來」展讓世界看見台中宜居實力

迎接國際城市與不動產交流盛會，「城市新未來（THE NEW URBAN FUTURE）」特展近日在逢甲大學共善樓登場，響應9月14日至16日在台中舉行的「FIABCI International Trade Mission」，匯聚政府、學界、建築界、不動產產業與國際專業人士，共同展現台中近年在宜居建築、社會住宅、都市更新、公共空間與綠色基盤等面向的發展成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。