免費好康 證交所 tibit 全能應援貼圖限時登場

為深化大眾對臺灣創新板（tib-創）的認知與品牌連結，臺灣證券交易所推出全新tibit全能應援貼圖，即日起限時開放免費下載至10月15日止。適逢亞運盛事，臺灣創新板靈魂角色tibit化身全能應援員，從競技賽場到產業前線，不僅為中華隊選手加油，更為每一位勇於嘗試、持續突破的創新力量應援。

運動員為突破紀錄，在一次次的訓練與調整中挑戰極限；創新企業面對未知市場，同樣在反覆的嘗試與突破中勇敢向前。兩者雖身處不同舞台，背後都有相同的信念：為了更好的未來持續前進。證交所這次以運動作為tibit創意主軸，希望透過大眾熟悉的熱血賽事情境，傳遞「tib-創」所代表的成長潛力與前瞻價值。

tibit全能應援貼圖涵蓋棒球、羽球、桌球、射箭、舉重及田徑等多項運動，並巧妙將賽事情境融入日常對話，推出「看準再出手」、「穩住節奏」、「長期看好」、「收到」等實用貼圖。不只可在觀賽時為中華隊選手應援，更能自然運用於朋友聊天及職場溝通，讓tibit走進更多生活場景。透過貼近大眾的使用情境，使臺灣創新板的品牌精神跨出資本市場，進入大中的日常互動中。

運動員在賽場上不斷挑戰極限、勇敢突破的背後，深刻折射出證交所打造臺灣創新板的核心精神「願意且有能力改變」與「冒險拓荒、投資未來」。證交所設立臺灣創新板的初衷，正是為幫助 AI、生技、綠能、智慧製造等前瞻新創企業能在黃金發展期順利取得資金，陪伴具備關鍵技術的勇敢追夢者根留臺灣、走向國際。

臺灣證券交易所董事長林修銘表示：「運動員在賽場上為突破紀錄全力以赴，創新企業也在技術與市場的道路上持續嘗試、修正與突破，兩者共同之處，都是為了更好的未來不斷向前。此次透過『tibit全能應援貼圖』，不只希望為中華隊選手加油，也希望為臺灣每一個勇於突破、改變未來的『創』舉應援，讓更多人看見臺灣創新企業的成長力量，以及臺灣創新板陪伴創新企業向前的決心。」

從8月的tibit生日許願活動，到這次推出「tibit全能應援貼圖」，證交所持續透過不同生活情境與大眾互動，讓tibit成為連結大眾與臺灣創新板的重要品牌角色。這次以運動作為溝通語言，不只是結合賽事話題，更希望藉由運動員全力以赴、持續突破的精神，呼應創新企業面對挑戰、開創未來的歷程，讓大眾從熟悉的生活情境中，逐步認識「tib-創」所代表的創新價值。

從賽場上的突破，到產業裡的創新，都是為了讓未來有更多可能。臺灣創新板將持續連結前瞻企業、市場與大眾，讓更多人看見臺灣創新的成長力量，深化「tib-創」品牌能見度與市場認同。有意了解 tib-創 上市制度的企業，歡迎透過臺灣證券交易所官方管道洽詢。

臺灣創新板更多資訊，請見官網：https://www.twse.com.tw/TIB/zh/index.html

「tibit全能應援」LINE貼圖 下載期限：即日起至2026/10/15；使用效期：180天

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