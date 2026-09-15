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拚全台最大會展中心！台中水湳2期啟動 串聯1、2期總展攤達4460個

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中會展中心二期展館以「波映綠意」為設計概念，打造兼具遮陽與視覺穿透感的建築立面。圖／台中市政府提供
台中會展中心二期展館以「波映綠意」為設計概念，打造兼具遮陽與視覺穿透感的建築立面。圖／台中市政府提供

台中市西屯區水湳經貿園區迎來重大里程碑，台中水湳國際會展中心二期展館統包工程昨簽約，宣告二期展館正式啟動，預計2030年底完工啟用。未來與一期展館串聯後，總展攤數將達4460個，將成為全國最大國際級會展中心。

昨天的簽約儀式由建設局長陳大田代表市府，與豐譽聯合工程、永龍企業，以及余曉嵐建築師事務所組成的統包團隊簽約，並由秘書長黃崇典代表市長盧秀燕，與立法院副院長江啟臣共同見證，宣告二期展館正式啟動。

黃崇典表示，台中擁有便捷交通與完整產業聚落，繼水湳一期展館今年3月盛大開幕後廣受好評，如今二期展館完成簽約，將串聯一期展館，擴大台中承接國際展覽、會議及商務活動的量能，市府將持續與中央攜手，為台中產業發展注入新動能。

江啟臣表示，見證簽約意義重大，這是中台灣會展經濟起飛的關鍵里程碑，期盼二期如期如質順利完工，打造全台最大、最好用且最具國際水準的會展中心。

陳大田表示，二期展館獲中央支持，由經濟部全額編列60億元，規畫在A、C基地興建2棟展覽館，完工後可提供約2100個標準展攤。未來與一期展館串聯後，總展攤數將達4460個，可支援中部精密機械、工具機等產業拓展市場。

陳大田說明，二期展館延續一期「大樹之門」意象，融入港尾仔溪水文，以「波映綠意」為設計概念，導入AI參數化設計、BIM建築資訊模型及智慧工地等科技應用，提升工程品質、安全及效率。

市府也宣布，成立「廉政平台」，以公開透明機制確保工程品質，全力爭取公共工程金質獎與金安獎，為台中打造具國際競爭力的會展新地標。

台中會展中心二期展館昨簽約，串聯一、二期達4460展攤，力拚全台最大會展量能。圖／<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>政府提供
台中會展中心二期展館昨簽約，串聯一、二期達4460展攤，力拚全台最大會展量能。圖／台中市政府提供

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