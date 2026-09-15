寄居蟹包租代管轉銜倒數 國住都示警：還有600件沒完成

包租代管業者兆基屋管日前爆發財務危機，相關企業寄居蟹管理顧問公司也捲入案件，兆基屋管前董事長李建成因涉嫌侵占、掏空等案遭羈押，連帶衝擊社宅包租代管服務。國家住都中心15日宣布，將自9月21日起正式終止與寄居蟹租屋的社會住宅包租代管委託服務契約，並加速將原服務案件轉由第5期計畫業者承接。

國家住都中心表示，目前整體轉銜已處理近9成，但仍有約600件尚未填寫登記表或未取得聯繫。房東最晚須在10月31日前完成轉銜登記，否則可能退出社宅包租代管計畫，後續將無法繼續享有相關補助及租稅優惠。

國家住都指出，自8月10日起已啟動寄居蟹租屋原服務案件轉銜作業，透過電話、簡訊、公函及新聞等方式，通知房東、房客至官網填寫「寄居蟹案件轉銜協助登記表」，並依房東、房客意願協助轉由第5期計畫業者承接。

目前轉銜案件已處理近9成，不過仍有約600件尚未填表或尚未取得聯繫。國住都提醒，轉銜登記將於10月31日截止，尚未登記的房東應把握時間完成；已經登記、但尚未完成轉銜的房東，也應主動聯繫所屬公會或承接業者，配合提供相關文件及簽訂契約。

除了10月31日的登記期限外，已填表案件的房東，還須在11月16日前出具意向書，確認後續承接業者。只要在期限內完成相關程序，在新租約正式簽訂前，房東及房客原有的社宅包租代管權益都會保留。

國家住都中心表示，完成轉銜並簽訂新租約後，承接業者也可協助房東、房客申請原由寄居蟹服務期間，尚未依規定請領的相關補助費。

不過，如果房東、房客未在期限內填寫登記表，或未完成承接業者確認，之後將退出社宅包租代管計畫。原本租賃契約並不會因此失效，而是轉為一般租賃關係，但房東、房客將無法繼續享有社宅包租代管相關權益，加上寄居蟹租屋已無法繼續提供服務，後續租屋相關事務也須自行處理。

國家住都中心說明，轉銜作業尊重房東及房客意願，並以房東意願為主。房東填寫登記表後，才能啟動轉銜程序，後續再由房東確認承接業者，房東及房客配合提出相關文件並簽訂新租約，才能繼續適用社宅包租代管計畫的修繕補助及租稅優惠。