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建商花3年搶8棟一甲子老屋！高雄車站大都更潮來了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
高雄建商整合民主橫路前後共8棟老透天,現況其中6棟已拆除。 圖／台灣房屋提供
高雄建商整合民主橫路前後共8棟老透天,現況其中6棟已拆除。 圖／台灣房屋提供

高雄車站商圈再現建商大手筆掃樓交易！實價揭露，新興區七賢二路兩筆相鄰的商五土地，今年6月由高雄在地建商，以總價約6,310萬元取得，單筆最高成交單價達155萬元，地上物現況為屋齡超過一甲子的2棟老透天。

資料顯示，該建商自2023年起即陸續布局該區段，持續整合周邊老屋及土地，3年多來，已收購該路段8棟屋齡60年以上老透天，以及與透天相鄰的停車場，合計20筆地號，共取得約323坪商五含道路用地，累計總價約達3.8億元。

台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞表示，該基地位於八德二路與民主橫路口，鄰近高雄火車站前商圈，隨著車站新站體完工啟用，商圈擺脫工程黑暗期，加上未來具備高鐵南延及車站周邊多項都更開發題材，長期發展潛力看好，讓建商願意耗費多年時間積極卡位。

楊秉瑞表示，站前商圈因開發較早，周邊老舊建物比例高，完整素地相對稀缺，建商透過收購基地前後兩側透天，逐步整合出地形方正的完整基地，並形成雙面臨路條件。

加上基地屬商五高容積率用地，開發效益高，且地上物屋齡皆逾60年，若符合危老重建條件，可搭配容積獎勵，均有利整體建案規劃。

他表示，受惠市區成熟機能及區段新案稀缺性，未來若推新案，有望吸引首購及換屋族目光，以目前成交地價及地段推估，未來推案單價有機會站上4字頭。

台灣房屋調查，同樣位於高雄車站商圈，仰德建設亦於去年6月，耗資約4.3億元，陸續打包南華橫二路上的5棟老透天，建物最老屋齡達70年，並整合相鄰停車場用地，共取得約326坪商四含道路用地，換算地價單筆最高單價達190萬元。

另外，壹起飛建設也以約2.8億元，一次打包九如二路上的4棟37年老透店及周邊土地，共取得約218坪商五含道路用地。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄車站商圈除了車站新站體啟用，周邊還有大型都更及開發案陸續推進，正迎來華麗轉身。

也因此包括三地集團、冠德建設等均投資近百億元打造住宅、商辦，未來整體商圈發展翻轉，也讓建商看好潛力，積極透過收購老屋、整合基地方式獵地，提前卡位市心區。

李家妮指出，市區完整素地難尋，對建商而言，雖整合老透天費時耗力，但透過買地不買屋的方式收購，從小基地、階段方式整合，成為建商取得市區土地的重要管道。

此外，現行危老條例原訂2027年5月底屆期，行政院今年7月已拍板，取消危老「落日條款」，讓危老重建制度走向常態化，也讓建商進行老屋整合時，降低壓力不必再跟時間賽跑，有利開發商採取長期整合策略，持續布局具開發潛力的老屋基地。

近一年高雄車站商圈老透天整合交易。 資料來源：台灣房屋
近一年高雄車站商圈老透天整合交易。 資料來源：台灣房屋

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