國際建築盛事登場「城市新未來」展讓世界看見台中宜居實力

迎接國際城市與不動產交流盛會，「城市新未來（THE NEW URBAN FUTURE）」特展近日在逢甲大學共善樓登場，響應9月14日至16日在台中舉行的「FIABCI International Trade Mission」，匯聚政府、學界、建築界、不動產產業與國際專業人士，共同展現台中近年在宜居建築、社會住宅、都市更新、公共空間與綠色基盤等面向的發展成果。

此次國際盛會的重要推手之一，是世界不動產聯合會（FIABCI）世界總會會長、龍寶建設董事長張麗莉。她接任FIABCI世界總會長，成為該組織創會70餘年來首位華人女性總會長，並將重要國際交流活動帶回臺中，讓世界各地城市與不動產專業人士實際走進臺灣、走進臺中。

本次「城市新未來」特展以FIABCI年度主題「Beyond Technology, Toward Humanity（超越科技，走向人本）」為核心，從「Living with Nature」與「Living Together」兩大方向，重新思考科技、建築、自然與人的關係。

策展希望傳達，城市的進步不只是建築愈來愈高、科技愈來愈新，而是在快速發展中，仍能保留自然、文化與人的溫度，讓人生活得更健康、更幸福，也更永續。

張麗莉表示，多年前臺中舉辦國際活動時，就曾獲得來自世界各地友人的高度肯定，也讓她更加確信臺中具有走上國際舞台的實力。

她表示，這些年持續參與全球各地的國際組織活動，不只是為了職位，更重要的是透過一次又一次交流，建立國際友誼，讓更多人認識台灣。

「我們想把台中的美好分享出去。」張麗莉說，小時候曾經夢想可以天天坐飛機，如今真的頻繁飛往世界各地，但每一次飛行背後承擔的，已經是一份讓臺灣被世界看見的責任。

她強調，一場國際活動的完成，需要經費、專業、人力與長時間的準備，更需要政府、學校、建築產業與社會各界共同支持；此一展覽與國際活動，就是「2026追夢的一個開始」。

面對建築產業現階段的景氣挑戰，張麗莉表示：「建築人沒有悲觀的權利，只有全力以赴、繼續向前的責任。」

本次展覽所在的逢甲大學共善樓，由國際建築大師隈研吾設計，其強調自然共生、開放與共享的空間理念，與此次展覽主題相互呼應。

逢甲大學董事長高承恕表示，台中移居，逢甲宜學，當初與隈研吾溝通即是秉此理念，若以共善樓的土地論斤秤兩，可興建大樓，但他認為，宜學是大學使命，而不是興建地標。

此次展覽集結台中公共建設、社會住宅與民間建築的重要成果。其中，太平區育賢段二期社會住宅榮獲2026 FIABCI全球卓越建設獎「全球金獎」，「綠空鐵道軸線計畫」與「雋業U雋」則榮獲「全球銀獎」，從城市治理到民間建築，具體呈現台中在居住、環境永續、都市更新與城市公共空間上的多元實踐。