睽違13年再聚首！FIABCI 國際貿易交流會台中登場 盧秀燕親迎全球貴賓

2026世界不動產聯合會（FIABCI）國際貿易交流會，14日晚間於台中國際會展中心盛大開幕。台中市長盧秀燕親自出席，代表台中市政府及全體市民，熱烈歡迎FIABCI世界會長張麗莉、前世界會長Antonio Campagnoli，以及來自全球30多個國家、約130位國際會員，連同台灣不動產產、官、學界代表共400餘人齊聚台中。

這場為期三天的國際盛會，匯聚全球不動產開發、建築、投資及城市治理領域的重要代表，也象徵台中與FIABCI跨越國界的深厚友誼持續延伸。

晚宴現場氣氛熱絡，各國會員相互交流，許多海外貴賓對台中的熱情接待、晚宴安排及活動規模留下深刻印象，肯定主辦團隊籌備用心，也期待接下來的專業論壇、商務媒合與城市參訪。

盧秀燕表示，台中與FIABCI有著深厚且珍貴的緣分。2013年，台中曾舉辦第64屆FIABCI世界年會，吸引全球不動產菁英齊聚，活動更獲得與會人士「Best Ever」的高度肯定。今年6月，她親赴維也納參加FIABCI世界年會，見證張麗莉接任2026至2027年FIABCI世界會長的重要歷史時刻，並當場熱情邀請來自世界各國的貴賓於9月到台中作客。

睽違13年，台中再次迎接FIABCI國際夥伴。盧秀燕表示，今晚看到許多國內外老朋友再度相聚，感到格外開心，也感謝所有FIABCI夥伴不遠千里來到台灣、走進台中，延續這份珍貴的國際友誼，並親自感受台灣濃厚的人情味與熱情好客。

盧秀燕也向國際貴賓介紹，台中已連續八年榮獲「台灣最幸福城市」殊榮，不僅擁有108條自行車道、66條登山步道、美麗海岸線及宜人氣候，更是珍珠奶茶的發源地。她誠摯邀請各國朋友把握此次交流機會，深入認識台中，在參與專業活動之餘，也能體驗台中的自然風景、人文特色與城市魅力。

今年6月在維也納正式接任FIABCI世界會長的張麗莉，是FIABCI創立70餘年來首位華人女性世界會長，也是繼大陸建設創辦人殷之浩之後，第二位擔任世界會長的台灣人。

張麗莉致詞時，首先感謝盧秀燕市長及台中市政府給予活動大力支持與熱情接待，也感謝所有FIABCI家族夥伴一路以來的支持，讓大家能在台中共同迎接這個別具意義的時刻。

張麗莉表示，今晚是FIABCI國際貿易代表團正式展開的重要時刻，看到這麼多來自世界各地的朋友齊聚台中，讓她感到格外開心與感動。自今年6月接任世界會長後，她經常往返世界各地，深知每一次跨國旅行都需要投入許多時間、精力與心力，因此每一位國際會員願意遠道來到台灣，都顯得更加珍貴。

「無論我們將行程準備得多麼完整，這場國際交流之所以有意義，最重要的原因，還是因為有你們在。」張麗莉感性的表示，正因為各國會員帶著長久累積的友誼與支持來到台中，才讓這次國際貿易代表團更加特別，也再次展現FIABCI如同國際大家庭般緊密而深厚的情誼。

張麗莉指出，台灣在建築品質、房地產開發、永續理念及城市治理方面，都累積了非常優秀的成果。這次許多FIABCI會員特別來台，除了參與專業論壇及商務交流，也希望實地觀摩台灣具代表性的建築作品，進一步了解台灣如何將建築美學、人本精神與城市發展相互結合，讓世界看見台灣的建築專業與城市實力。

她也表示，接下來幾天安排了專題分享、人脈交流、商務媒合、建築參訪及文化之旅，希望國際會員不僅能感受台中的熱情與美好，也能認識新的朋友、建立新的連結，開啟更多合作與商業機會，並將在台中的美好回憶帶回各自的國家。

張麗莉最後再次歡迎各國會員來到台灣、來到台中，也歡迎所有夥伴回到最珍愛的FIABCI大家庭。

本屆國際貿易交流會以「Beyond Technology， Toward Humanity」為主題，自9月14日至16日一連舉行三天，規劃專業論壇、商務媒合、城市交流及文化考察等多元活動。

15日將於逢甲大學共善樓舉行主題演講與交流論壇，邀集美國、日本及台灣產、官、學界專家，聚焦全球不動產產業布局、亞洲不動產投資趨勢及房地產市場商機，透過國際觀點與專業對話，掌握全球產業發展脈動。

現場另規劃RE KEY B2B商務媒合會議，協助國內外企業建立連結，促進跨國合作與實質交流。

9月16日則安排文化交流及城市考察，帶領國際貴賓實地參訪台中綠美圖、東勢許良宇圖書館及太平育賢二期社會住宅等指標建築，從城市發展、建築美學及在地文化等面向，深入感受台中的建設成果與城市蛻變。

此次逾30國、400餘位國內外貴賓齊聚台中，不僅讓世界看見台灣的建築專業與城市治理成果，也讓台中再次成為國際不動產交流的重要舞台，為城市外交、專業交流及跨國合作開啟更多可能。

今日晚宴包括盧秀燕、張麗莉、地政局長曾國鈞、都發局長李正偉、建設局長陳大田、觀旅局長陳美秀、社會局長廖靜芝、地方稅務局長沈政安及客委會主委江俊龍等人出席；立法院副院長江啟臣、立法委員廖偉翔也派員共襄盛舉。

FIABCI世界會長張麗莉說，台灣不只有頂尖科技產業，建築品質、永續理念同樣具國際競爭力。台中市政府提供

逾30國國際會員來台，與國內產官學界代齊聚台中國際會展中心，現場交流氣氛熱絡。台中市政府提供