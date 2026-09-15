LNG冷能應用將成新商機

中油擴建天然氣接收站，除提升供氣與備援能力，也同步開發液化天然氣（LNG）冷能新用途。隨AI資料中心散熱需求升高，已有業者洽談接收站冷能應用，中油正評估相關合作模式，可望成為散熱新商機。

中油指出，目前國內天然氣接收站輸儲設備利用率普遍超過100%，明顯高於國際水準，不利設備維運及長期使用。以營運量最大的永安接收站為例，年營運量約1,300萬噸，已高於1,200萬噸設計量，設備長期處於高負載狀態。

隨台中、觀塘及高雄等接收站陸續擴建，中油預計至2034年將整體設備利用率降至約六成，雖仍高於國際普遍四至五成水準，但可大幅減輕既有設備壓力，同時強化各區供氣調度與相互備援能力。

除供氣外，中油也開始放大LNG接收站冷能效益。液化天然氣在氣化過程中會產生大量低溫冷能，可應用於氣體分離、冰水空調、水產養殖等領域。中油估計，目前全台LNG接收站每年約產生2,300萬噸冷能。

目前永安廠每年已向鄰近工業氣體業者供應約37萬噸冷能，用於空氣分離，生產液態氮、氧、氬等工業氣體。