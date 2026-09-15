中油加速擴建天然氣接收站。隨台中接收站三、四期、觀塘接收站及高雄洲際新案陸續推進，預計至2034年底，全國液化天然氣（LNG）接收能力將由目前每年約2,300萬噸，提高至約3,700萬噸，增加1,400萬噸、增幅逾六成。

中油表示，天然氣已成為國內重要發電來源，近期中東局勢升高，也凸顯能源供應與調度韌性重要性，因此持續推進接收站擴建。

目前台中接收站三期正在興建，四期仍在規劃；高雄洲際新案已通過環評，若後續工程順利，預計2029至2030年間完工上線。高雄洲際第一期規劃年接收能力600萬噸，並設兩座儲槽。

台中接收站擴建完成後，年接收能力可提高至1,300萬噸；觀塘接收站二期完成後，則由目前300萬噸提升至600萬噸，加上永安接收站約1,200萬噸，至2034年整體接收能力可望達3,700萬噸。

中油指出，目前國內天然氣接收站輸儲設備利用率長期超過100%，設備負荷偏高。觀塘接收站去年11月商轉後，國內三座接收站已可相互調度，部分原由永安接卸的LNG船舶，也可依供氣需求改至觀塘接卸，有助分散永安接收站壓力。

供氣方面，中油表示，目前已完成今年所需天然氣調度，年底前供應無虞，明年第1季合約也正安排中。現貨市場供應仍充足，但採購策略仍以長約為主。