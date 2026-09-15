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台灣可持續取得美國能源 美能源部釋出各層面協助訊息

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國能源部副部長丹利（James Danly）14日表示，台灣可在商業可行及互利條件下繼續取得美國能源，且今年已與美國業者簽署長期液化天然氣（LNG）合約。圖／台灣中油提供
美國能源部副部長丹利（James Danly）14日表示，台灣可在商業可行及互利條件下繼續取得美國能源，且今年已與美國業者簽署長期液化天然氣（LNG）合約。圖／台灣中油提供

美國能源部副部長丹利（James Danly）14日表示，台灣可在商業可行及互利條件下繼續取得美國能源，且今年已與美國業者簽署長期液化天然氣（LNG）合約。他指出，亞洲能源與電力需求正以前所未有的速度增加，美國將增加LNG出口及轉移核能技術。

丹利正於曼谷參加國際天然氣會議（Gastech），14日在一場線上記者會回答媒體有關台灣的提問時指出，台灣與世界其他國家一樣，「能在商業可行及互利的條件下取得美國能源」，並透露，台灣已進口美國能源，未來也會繼續進口。

他說，「台灣今年已與Cheniere Energy簽署長期LNG合約，並持續進口美國能源」，又補充，美國希望確保其豐沛能源，能廣泛提供給全球朋友及盟友，而「台灣也是其中之一」。

台灣經濟部8月表示，中油主動擴大採購政經穩定與合作緊密地區的氣源，除了在今年2月與美國最大LNG出口商Cheniere Energy簽署25年、每年120萬公噸長約，也計劃在2029年前將美國LNG進口占比提升至25%。

Gastech是全球天然氣、液化天然氣及能源產業的重要國際論壇，今年會議自14日展開並將持續至17日，議題涵蓋天然氣與液化天然氣、能源安全、地緣政治、人工智慧、氫能及低碳能源等。

丹利表示，亞洲地區的能源與電力需求，正以「前所未見」速度增加。他說：「無論是任何形式，能源或電力，都比我們以前見過的還要大。」

丹利引述美國官方數據指出，預計未來四至六年，亞洲某些能源商品的需求將增加近15%至20%，而美國「已準備好填補這個缺口」，只要各國願意，美國將盡可能提供能源資源。

不過，他也指出，亞洲真正面臨的問題不只是能源需求增加，而是存在基本的基礎設施限制，影響各國使用包括美國在內的海外能源進口。

丹利說，美國希望在各個層面提供協助，包括輸電與核能。美國擁有全球最大的核能機組，也一直是全球主要核能技術供應商之一，希望未來持續並增加核能技術出口。

丹利強調，美國政策是盡可能地與世界各地希望進行互利貿易的國家分享美國能源資源。他說，美國是全球最大的石油與天然氣出口國，近年持續增加產量，預計石油產量及LNG出口都將創新高。

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