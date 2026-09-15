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華航長程航線 採用永續燃油
華航（2610）加速航空減碳，首度將永續航空燃油（SAF）導入長程航線。9月13日台北－阿姆斯特丹CI073示範航班使用40% SAF，改寫天合聯盟「航空飛行挑戰」歷屆示範航班最高紀錄。
華航總經理陳漢銘表示，此次航班共添加36.3公噸SAF，估計減少93.2公噸二氧化碳排放，搭配碳權抵換後，達到「淨零碳排」。華航此次再與中國信託銀行合作，透過Book & Claim方式提高SAF使用比例。
陳漢銘指出，永續不能只靠單一企業，必須串聯不同產業共同投入。華航目前也與中信、台塑（1301）、中油及鴻海（2317）等企業推動永續合作，希望擴大減碳規模，加速航空業低碳轉型。
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