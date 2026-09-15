華航長程航線 採用永續燃油

美國能源部副部長丹利（James Danly）14日表示，台灣可在商業可行及互利條件下繼續取得美國能源，且今年已與美國業者簽署長期液化天然氣（LNG）合約。他指出，亞洲能源與電力需求正以前所未有的速度增加，美國將增加LNG出口及轉移核能技術。

2026-09-15 01:14