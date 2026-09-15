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三井住宅案開發時程 排到2035年
台灣三井不動產在台住宅版圖持續擴大，目前手中已有16個住宅案、合計超過4,000戶，開發版圖從雙北延伸至新竹、台中、台南及高雄，2027年起陸續有新案完工，整體開發時程更一路排到2035年。
值得注意的是，三井過去在台住宅多與本土建商合資，今年開始增加100%出資案，林口力行段及台北北門玉泉段兩案均由台灣三井獨資。
三井在台住宅早期以與本土開發商合作為主，包括國泰建設（2501）、宏普建設及中南部在地建商等，各案持股比例不同，三井也依個案參與專案推進及工程規劃。隨在台布局逐步擴大，除了延續與本土建商合資模式，也開始增加獨資開發案件。
後續還有林口力行段預計2032年完工，台北南港玉成段及新竹北區經國路案預計2033年完工，北門玉泉段則排至2035年。
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