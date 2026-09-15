三井射四箭擴張在台版圖 商場營業額衝500億

台灣三井不動產在台布局滿十年，事業版圖從初期的商場（商業設施），逐步跨足擴展至飯店、住宅與物流四大核心領域，商業版圖持續坐大。

三井旗下五座商業設施2025年總營業額達380億元，首度超車微風集團，躍居全台百貨集團第四大；隨高雄LaLaport預計2027年第1季開幕，加上既有商場改裝、台南OUTLET二期完整年度貢獻，商場營業額500億元目標最快2027年可望達成，進一步向百貨前三強逼近。三井在台下一階段布局也首度跨足物流設施，飯店則朝1,000間客房規模邁進。

台灣三井不動產日前舉辦「台灣三井不動產創立十周年感恩會」，董事長久一康洋致詞時表示，過去十年三井以產業開發商身分持續拓展在台事業，除了政府及事業合作夥伴支持，台灣民眾對日本商品與服務的親近感及高度評價，也是三井持續深耕台灣的重要力量。

三井2016年以MITSUI OUTLET PARK林口正式進軍台灣，商場版圖隨後擴及台中港、台南，並開出LaLaport台中、南港，目前五座商業設施總店鋪數約1,400個，其中約220個為日系品牌。下一站高雄LaLaport預計2027年第1季、農曆年後開幕，初估樓地板面積約6.2萬坪，與台中LaLaport規模相近。

值得留意的是，三井商場規模快速坐大，也讓台灣百貨版圖出現變化。2025年各百貨集團營業額，新光三越約830億元居冠，遠東百貨（2903）約620億元居次，遠東SOGO約520億元排名第三；三井以380億元超車微風集團，躍居第四。三井最快2027年挑戰500億元，與SOGO的差距進一步縮小。

飯店方面，三井與國泰建設合作的敦化北路三井花園飯店預計2027年第1季開幕，將由三井獨立經營。加上2020年開幕的台北忠孝三井花園飯店，兩間飯店合計472間客房，三井下一階段將持續尋找新據點，朝在台1,000間客房規模邁進。

三井首度跨足台灣物流市場，確定落腳桃園，據悉，目前合作架構仍在協調，將朝複合式物流設施規劃。