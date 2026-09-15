華航機隊大換血 同步拓展歐美航網營運添翼

華航（2610）啟動十年來最大一波機隊更新計畫。總經理陳漢銘表示，華航目標今年底引進兩架全新787客機，明年再完成12架交付；隨新機陸續到位，北美、歐洲航班可望同步加密，明年營收、獲利將再挑戰新高紀錄。

陳漢銘表示，787油耗較現有機型降低約20%、噪音降低約30%，在高油價環境下，有助提升營運效率，也將成為華航未來長程航網布局主力機型。華航上一次大規模引進新世代長程客機，是2016年10月導入A350-900，時隔近十年，787加入象徵新一輪機隊汰舊換新正式展開。

不過，787交機進度先前受到商務艙座椅安全測試影響。陳漢銘指出，新一代商務艙座椅在碰撞、阻燃等測試仍需進一步確認，包括安全帶第三點固定位置及座椅螢幕距離等。

為掌握交機進度，陳漢銘今年7月底親赴法國波爾多，與波音高層及座椅供應商確認進度，返台後也持續參與每周進度會議。近期最新一輪碰撞測試已有正面結果，若正式認證順利，後續主要剩行政及時程整理，年底首架交機仍高度可期。

陳漢銘表示，依目前進度，第一架787有望在2026年底開始交付，一旦首架完成，後續機隊可望依既定節奏推進；今年目標交機兩架，明年希望12架全數到位。

在高油價環境下，機隊效率更形重要。陳漢銘指出，航空公司無法控制油價，只能從成本及機隊配置著手，因此華航近三個月重新檢視航網與機隊調度，依需求彈性調整機型，降低座位過剩或運能不足情況。

部分東南亞航線除客運需求強勁，腹艙貨運需求也相當旺，因此即使需考量客運載客率，仍會配置較大型機隊兼顧貨運收益。陳漢銘透露，華航近期貨運營收每月已衝上70億至80億元，明顯高於過去40億至50億元水準，成為支撐整體營運的重要力量。

客運方面，華航今年7、8月表現維持強勁。陳漢銘認為，中東局勢及部分轉機航線受到干擾後，旅客更重視直飛航班。華航目前在歐洲擁有六個直飛航點，加上亞洲航網密集，有利吸引東北亞、東南亞旅客經台灣轉往北美及歐洲。

陳漢銘指出，若排除油價因素，華航今年營運表現有機會優於去年，甚至再創新高，但油價仍是最大不確定因素，第4季維持審慎樂觀看法。