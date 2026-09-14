華航五度參加永續航空飛行挑戰 首度挑戰長程航線使用40%SAF

中華航空今年第五度響應天合聯盟「航空飛行挑戰」（TAC），首度以長程航線作為示範航班，13日由台北飛往阿姆斯特丹的CI073航班，透過Book & Claim方式使用40%永續航空燃油（SAF），總量達 36.3 公噸寫下新頁，創歷屆示範航班新高，並結合低碳蔬食、輕量餐具及數位服務，從飛航、餐飲到旅客服務推動減碳。

華航表示，今年航空飛行挑戰以「集體動能」為主題，強調企業夥伴及供應鏈合作。華航此次二度與聯名卡發卡機構中國信託銀行合作，繼2024年於區域航線添加20% SAF後，今年將應用擴大至長程航線，使用比例提高至40%。自2022年至今，華航已完成8趟示範航班，累計減少至少600公噸碳排放。

華航總經理陳漢銘表示，SAF是航空業邁向淨零轉型的重要關鍵，華航自2025年起已在歐洲、美洲及亞洲等主要區域推動SAF應用，並將低碳理念融入飛行營運及旅客服務，攜手企業夥伴、供應鏈及旅客投入減碳行動，加速朝2050年淨零碳排目標邁進。

中國信託銀行支付金融事業處處長陳德風表示，中國信託致力推動永續金融，支持航空產業低碳轉型，今年獨家贊助華航SAF示範航班，期盼透過本次合作凝聚跨產業永續力，將永續資金引導至具有實質減碳效益的綠色產業，成為台灣實踐淨零最堅實的後盾。

華航透露，9月起率先於法蘭克福、布拉格及紐澳航線導入全新豪華商務艙餐具，設計主軸為「走入山林，看見華航」。此次示範航班也提供旅客體驗。新餐具採輕量瓷材並整合功能，整體餐具組減重約27%，另使用碳化竹筷、100%rPET餐蓋及FSC認證紙材，降低機上載重及資源耗用，後續將推展至全航線。

此次示範航班全艙等皆供應米其林綠星「小小樹食」蔬食餐點，並與哥本哈根設計品牌FRAMA合作推出保養組及洗手間用品，部分採用rPET環保瓶身；同時持續推動電子菜單、數位閱讀及「輕旅行會員」等服務。其中「雲端書坊」減少實體書報裝載，上線至今累計減重超過4300公噸。

華航表示，公司近年持續推動ESG，已8度入選「台灣永續指數」成分股，並二度躋身標普全球《永續年鑑》Top 1%，也曾在天合聯盟航空飛行挑戰獲得永續航空燃油轉型影響獎、前瞻策略獎、最佳機上用品供應鏈獎、最佳員工參與獎等獎項。

華航邀請旅客響應航空飛行挑戰，從旅程中共同參與低碳行動，攜手實踐永續飛行。圖／華航提供

華航第五度參與天合聯盟 SkyTeam「TAC 航空飛行挑戰」，9月13日首度將示範航班擴大至桃園-阿姆斯特丹長程航線，提升永續航空燃料（SAF） 比例至40%，並二度攜手中國信託推動低碳飛航。華航總經理陳漢銘（中）、永續長鄭智仁（右二）及中國信託銀行支付金融事業處處長陳德風（左二）共同為示範航班揭開序幕。圖／華航提供

華航首度將 TAC 航空飛行挑戰航班擴大至長程航線，執勤機組人員於桃園-阿姆斯特丹航班起飛前合影留念。圖／華航提供