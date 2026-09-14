房市回歸自住 「生活提案」成品牌建商差異化軟實力

房地產市場回歸剛性自住與居住品質導向，品牌建商經營思維亦從單純的硬體營造，延伸至社區生活美學與在地文化連結。台中建商包括豐穀、陸府近期不約而同舉辦品評會，攜手職人探索各地飲食文化，「生活提案」也成為品牌建商差異化軟實力。

長期秉持「善耕土地、厚栽人情」品牌理念的豐穀建設，日前於接待會館舉辦「醬香風土—台灣蔭油品評會」，邀請醬油名店御鼎興第三代傳人謝宜哲擔任主講人，引領住戶、貴賓探索島嶼風土與工藝淬鍊的深厚底蘊。

陸府建設今年秋季以「森活六度角」為核心，邀請日本殿堂級戶外美學品牌Snow Peak跨界合作，舉辦日本清酒品酩盛宴。

「醬香風土—台灣蔭油品評會」以台灣傳統奉茶、清粥早餐拉開活動序幕，豐穀建設準備熱騰騰的白粥、古早味醬菜、香煎荷包蛋、鮮美白切肉以及醬油搭配，不刻意營造華麗宴席，而是以許多人記憶中最熟悉的一桌家常滋味，細心款待與會的住戶、貴賓。

用餐過程中，御鼎興第三代傳人、《台灣蔭油指南》作者謝宜哲，以其多年走訪全台釀造聚落的田野實調，剖析台灣傳統蔭油與日式、中式醬油製法上的差異。

謝宜哲從「醬油風味為什麼如此不同？」這個看似日常的提問出發，帶領參與者循著不同蔭油的香氣與風味，重新發現屬於這座島嶼的多元飲食樣貌。這份從日常重新理解土地與文化的視角，也與豐穀建設從土地出發、重視地方文化的品牌理念不謀而合。

豐穀建設業務協理王大睿表示，「豐穀始終認真看待每一次與土地相遇的機會，在開發之前先理解土地、走入地方，尊重既有的環境紋理與生活記憶，期待建築的到來不只是改變一處地景，同時也希望透過不同形式的島嶼在地共好提案，邀請職人走進社區或接待中心，讓傳統文化、飲食風土與當代居住生活產生更多連結」。

此次「醬香風土—台灣蔭油品評會」開放報名後即獲得熱烈迴響，活動名額全數額滿，顯示住戶與貴賓對於深度文化體驗及生活交流的高度興趣。

深耕綠意建築與生機美學的陸府建設，今年秋季特別舉辦「日本清酒品酩盛宴」，邀請獲得JSA日本侍酒師協會認證的專業講師徐秀珍親自引導解說，帶領參與的住戶在自然風光的襯托下，深度學習清酒的釀造文化與秋節的餐食搭配。

除了品酩，最貼合中秋相聚氛圍、同時也是陸府建設指標性的社區企劃「主廚來我家」，進一步展現社區「大地廚房」的日常使用價值。此活動已連續舉辦多場，並獲住戶踴躍報名，成為近期敲碗預約的第一名活動。

日前邀請台中知名美饌「鹽與胡椒餐館」，黃主廚在現場一邊烹調經典地中海料理，一邊與住戶自在交談。在開放式廚房的暖心氛圍中，住戶與名廚近距離分享烹飪秘訣與生活點滴，成為顛覆傳統的互動饗宴。

陸府建設品牌副總監許正翰表示，住宅價值不只體現在坪數、建材與公設規格，也在於住戶入住後能否持續使用空間並享有穩定服務。透過「森活六度角」的各項活動，公共設施被轉化為可實際使用的生活場景；而由專業服務團隊長期經營的活動機制，也讓住戶在日常生活中獲得便利、交流與情感連結。