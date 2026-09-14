快訊

日月潭魚虎球大爆發...電撈量狂飆43倍 仍藏黑數抓不完

油價飆、美10年債殖利率逼近5% 台指期夜盤腳軟

聽新聞
0:00 / 0:00

房市回歸自住 「生活提案」成品牌建商差異化軟實力

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
豐穀建設舉辦品評會，攜手職人探索各地飲食文化，獲得社區住戶熱烈參與。圖／業者提供
豐穀建設舉辦品評會，攜手職人探索各地飲食文化，獲得社區住戶熱烈參與。圖／業者提供

房地產市場回歸剛性自住與居住品質導向，品牌建商經營思維亦從單純的硬體營造，延伸至社區生活美學與在地文化連結。台中建商包括豐穀、陸府近期不約而同舉辦品評會，攜手職人探索各地飲食文化，「生活提案」也成為品牌建商差異化軟實力。

長期秉持「善耕土地、厚栽人情」品牌理念的豐穀建設，日前於接待會館舉辦「醬香風土—台灣蔭油品評會」，邀請醬油名店御鼎興第三代傳人謝宜哲擔任主講人，引領住戶、貴賓探索島嶼風土與工藝淬鍊的深厚底蘊。

陸府建設今年秋季以「森活六度角」為核心，邀請日本殿堂級戶外美學品牌Snow Peak跨界合作，舉辦日本清酒品酩盛宴。

「醬香風土—台灣蔭油品評會」以台灣傳統奉茶、清粥早餐拉開活動序幕，豐穀建設準備熱騰騰的白粥、古早味醬菜、香煎荷包蛋、鮮美白切肉以及醬油搭配，不刻意營造華麗宴席，而是以許多人記憶中最熟悉的一桌家常滋味，細心款待與會的住戶、貴賓。

用餐過程中，御鼎興第三代傳人、《台灣蔭油指南》作者謝宜哲，以其多年走訪全台釀造聚落的田野實調，剖析台灣傳統蔭油與日式、中式醬油製法上的差異。

謝宜哲從「醬油風味為什麼如此不同？」這個看似日常的提問出發，帶領參與者循著不同蔭油的香氣與風味，重新發現屬於這座島嶼的多元飲食樣貌。這份從日常重新理解土地與文化的視角，也與豐穀建設從土地出發、重視地方文化的品牌理念不謀而合。

豐穀建設業務協理王大睿表示，「豐穀始終認真看待每一次與土地相遇的機會，在開發之前先理解土地、走入地方，尊重既有的環境紋理與生活記憶，期待建築的到來不只是改變一處地景，同時也希望透過不同形式的島嶼在地共好提案，邀請職人走進社區或接待中心，讓傳統文化、飲食風土與當代居住生活產生更多連結」。

此次「醬香風土—台灣蔭油品評會」開放報名後即獲得熱烈迴響，活動名額全數額滿，顯示住戶與貴賓對於深度文化體驗及生活交流的高度興趣。

深耕綠意建築與生機美學的陸府建設，今年秋季特別舉辦「日本清酒品酩盛宴」，邀請獲得JSA日本侍酒師協會認證的專業講師徐秀珍親自引導解說，帶領參與的住戶在自然風光的襯托下，深度學習清酒的釀造文化與秋節的餐食搭配。

除了品酩，最貼合中秋相聚氛圍、同時也是陸府建設指標性的社區企劃「主廚來我家」，進一步展現社區「大地廚房」的日常使用價值。此活動已連續舉辦多場，並獲住戶踴躍報名，成為近期敲碗預約的第一名活動。

日前邀請台中知名美饌「鹽與胡椒餐館」，黃主廚在現場一邊烹調經典地中海料理，一邊與住戶自在交談。在開放式廚房的暖心氛圍中，住戶與名廚近距離分享烹飪秘訣與生活點滴，成為顛覆傳統的互動饗宴。

陸府建設品牌副總監許正翰表示，住宅價值不只體現在坪數、建材與公設規格，也在於住戶入住後能否持續使用空間並享有穩定服務。透過「森活六度角」的各項活動，公共設施被轉化為可實際使用的生活場景；而由專業服務團隊長期經營的活動機制，也讓住戶在日常生活中獲得便利、交流與情感連結。

建商邀職人走進社區或接待中心，讓傳統文化、飲食風土與當代居住生活產生更多連結。圖／業者提供
建商邀職人走進社區或接待中心，讓傳統文化、飲食風土與當代居住生活產生更多連結。圖／業者提供

房市 建商 品牌 生活

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

建案晚會像「選前之夜」清景麟小港案人潮澎湃 為冷寂房市注入活力

竹田飄香…傳統釀醬 玩出生活新滋味

台中市SDGs特展登場 8位藝術家共創永續新想像

百年品牌圈粉新世代！金蘭解鎖臺味「無限」跨界

相關新聞

和泰車旗下車美仕代理Hankook電瓶 在台銷售突破10萬顆

和泰車（2207）集團旗下車美仕公司代理的Hankook車用電瓶，在台灣市場累計銷售正式突破10萬顆，寫下品牌在台發展的重要里程碑，也反映台灣消費者對於車用電瓶「品質穩定、性能可靠、價格合理」的需求持續提升。

房市冷屋主仍賺錢！8月房地合一稅暴衝 北北中稅收創同期新高

房市買氣雖仍冷颼颼，但房地合一稅卻逆勢升溫；住商機構盤整財政部資料，全國個人房地合一稅前八月稅收共約341.2億元，較去年同期微減1.1%；不過，單看8月稅收達66.2億元，較去年同期大增33.2%，更創2017年有統計以來同期次高，僅低於2024年。

外送專法衝擊 多邊市場陷失衡…學者：成本恐由四方共同分攤

外送專法7月21日施行至今已滿月餘，多邊市場生態面臨劇烈調適。面對每筆訂單最低保障、服務時間界定及重疊行程分別計酬等新制，平台營運成本大幅攀升。中華經濟研究院計畫顧問王素彎受訪指出，外送產業屬於高度連動的多邊市場，法規推升的營運與遵循成本不可能由平台單方承受，正沿著平台、外送員、店家與消費者四方重新分配。

華航迎近10年最大換機潮 14架787拚2027年營運新高

華航（2610）啟動近10年來最大一波機隊更新，總經理陳漢銘表示，華航今年底目標引進2架全新787客機，明年完成12架交付。

華航拚淨零長程首用40% SAF 一趟減碳93.2噸

華航（2610）引領國籍航空永續發展，今年第五度響應天合聯盟SkyTeam「航空飛行挑戰」（The Aviation Challenge, TAC），首度以9月13日CI073台北－阿姆斯特丹長程線作為示範航班，並使用40%永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuels, SAF），將高比例SAF應用拓展至長程飛行，創下歷屆新高；同時結合低碳蔬食與空地減碳措施，展現華航持續推進航空永續的決心。

華航787交機延宕1原因導致 年底力拚交付2架…年終獎金有望優於去年

中華航空訂購24架波音787，作為新世代中運量廣體客機主力。華航總經理陳漢銘說，新機因商務艙座椅碰撞及燃燒測試導致延宕，近期收到通過的通知，今年底有望交付2架787，並規畫將先飛首爾、大阪等亞洲航線，明年再陸續交付12架；另今年雖油價高漲，但貨運表現優於去年，客運成績單也亮眼，對於年終是否也優於去年，他「審慎樂觀」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。