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智慧經營／保誠人壽業務長鄭中安 當客戶的人生夥伴

經濟日報／ 戴玉翔
保誠人壽業務長鄭中安落實通路合作，滿足客戶需求。保誠人壽／提供
保誠人壽業務長鄭中安落實通路合作，滿足客戶需求。保誠人壽／提供

保誠人壽業務長鄭中安指出，在產品競爭激烈的市場環境中，真正的差異已不只是商品本身，而在於是否能從客戶需求出發，整合通路、產品與服務，形成一套可長期運作的價值體系，而終極目標是成為客戶各個人生階段值得信賴的人生夥伴。

分紅保單 深耕市場

鄭中安具有美國與台灣的正精算師資格，曾服務於富邦人壽企劃部、保誠人壽精算數理部，以及泰國的保誠人壽，並任職於全球人壽將近17年，曾任社會責任長、行銷長、直營通路業務長等職，經歷相當扎實且豐富。今年起接任保誠人壽業務長。

保誠人壽自2005年推出首張分紅保單以來，透過強化通路夥伴合作、提升專業賦能，以及結合B2B2C策略，逐步建立在分紅保單市場中的長期競爭優勢。鄭中安指出，面對分紅保單市場產品高度同質化、選擇眾多的競爭現況，消費者的關注早已不僅止於報酬數字，而是回歸更根本的問題——能否為家庭提供長期且穩定的保障。

鄭中安認為，分紅保單的核心價值，不僅在於資產配置，更在於為家庭提供跨越不同人生階段的穩定保障。從健康風險管理、子女教育準備，到退休規劃與資產傳承，其背後承載的，都是客戶對家庭未來的責任與承諾。保誠人壽深刻理解這類需求的長期性與重要性，始終以「以客為本」為核心，持續優化產品設計與保障架構，陪伴客戶在人生各階段建立穩健而長遠的保障基礎。保誠人壽自2005年在台推出首張分紅保單以來截至2026年，已連續13年銷售中的分紅保單皆達100%中分紅以上水準，部分保單分紅率更突破120%，展現其在市場上的長期經營實力。

聚焦需求 客製服務

隨著市場環境與客戶需求日益多元與複雜，保險的角色也從單一產品，逐步演進為整體解決方案。

保誠人壽將這樣的理念進一步延伸至「尊享」服務架構，以私人銀行等級的服務思維，從家庭整體需求出發，提供更具前瞻性與整合性的保障與傳承規劃。透過高度客製化的商品設計，結合跨領域專業團隊，協助客戶在保障、資產配置與家族傳承之間取得平衡，讓保險成為長期財務韌性的重要支柱。

策略落地方便，真正的關鍵不僅在產品，更在於通路與服務的整合能力。鄭中安表示，「我們關注的核心始終是客戶需求，以及通路如何更有效地服務客戶。」

他指出，保險公司不應僅以產品供應者的角度思考，而應與通路建立更緊密的合作關係，並提供符合客戶需求的保險商品。透過推動以B2B2C為核心的策略，攜手銀行及保經代等多元通路夥伴，將產品設計、客戶需求與服務體驗進行整體整合，才能讓價值精準傳遞至終端客戶。

鄭中安認為，在紅海市場中，產品功能或許可以被複製，但長期以來所建立的信任關係與服務體系，才是企業真正的競爭優勢。從分紅保單的長期深耕，到高端服務思維，再到以B2B2C模式串聯通路與客戶，背後都是回到同一個核心，以客為本。

他強調，保險的價值不僅在於風險轉移，更在於是否能在客戶面對人生不同階段的不確定性時，提供可長期信賴的支持。唯有將產品設計、服務體驗與通路合作真正整合，並與合作夥伴共同朝向「成為值得客戶信賴的人生夥伴」的目標前進，企業才能建立難以取代的競爭優勢。在高度競爭的市場中，真正能被記住的，不只是商品本身，而是一套能持續回應需求、創造信任、並分享經營成果的價值體系。

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