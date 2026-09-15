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數位沛方／AI投資成效 用數字說話

經濟日報／ 王如沛（數位行銷顧問）

上個月，一位客戶興沖沖地跟我分享，其客服部門在導入AI輔助回覆系統之後，整體處理時間「效率提升了50%」。他準備拿這個數字跟老闆報告，順便爭取明年繼續加碼AI預算。

聽到這個好消息我當然很為他高興，但還是問他了一句話：「那這50%換算成新台幣是多少錢？」果不其然，他卡住了。因為「效率提升50%」跟「幫公司省了多少錢」似乎有關，但又好像沒那麼明確。

其實從幾年前開始，很多談論導入AI的管顧公司，都會提到要去試算AI投入後帶來的投報率表現，而國外很多企業在財報中也嘗試著去證明導入AI並裁員，從經營財務上是個正確的選擇。

然而，到底該怎麼去評估？這裡提供一個參考方向，即是要分清楚導入AI帶來的是哪種效益。

第一種，單純省工時，但處理量沒有增加。

這種最需要小心，因為對公司來說，雖然新增了工具的費用，員工本來的薪水通常也不會因此減少，這只是做到了讓員工比較不累。所以這時候該問的應該是，「這些省下來的時間有多少比例真的拿去創造了新的價值？如果沒有，那這個效益很可能是負的。

第二種，公司處理量增加了，而這些增加的量原本需要靠加班、多請人或外包才能消化。

這種最好算，也最有說服力。把「多處理的量」換算成「原本要花多少人力成本才能做到」，就是實際省下來的錢.。其他還有去計算可能省下多少的外包費用、錯誤的重工費用等，都是相似的概念。

第三種，處理量增加，帶來更多成交。

這裡最容易錯估的，是把「多賺的營收」直接當成效益。但實際上，我建議要先換算出「增加的毛利」，也就是營收扣掉對應成本後，真正留下來的利潤，才是適合拿來算投資報酬率（ROI）的數字。

所謂的導入AI後的ROI表現，我們可以用ROI等於財務效益減去導入產生的營運成本後，再除以導入產生的成本，並乘上100%。而所謂的財務效益，就是前面我們嘗試計算出的費用，這樣才能夠真的有效去作出評估。

而對於一些提供AI服務的系統商來說，也可以先用這個方式試算，讓客戶知道能夠帶給他們的價值，進而有效的制定價格來推動服務。

事實上，導入AI難的從來不是工具本身，而是「怎麼證明它真的有用？」很多企業主一開始積極投入預算，員工也感覺工作效率「好像變快了」，但半年後要續約、要加碼投資時，卻說不出一個站得住腳的數字，最後只能憑感覺決定要不要繼續。這樣其實非常不客觀，甚至以不客觀的判斷誤導決策，就是可能明明有效，卻因為主觀的感受而放棄繼續投入，那就真的太可惜了。

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