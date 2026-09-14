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台中會展中心二期展館今簽約！ 串聯一、二期打造中台灣最大會展量能

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
二期展館以「波映綠意」為設計概念，打造兼具遮陽與視覺穿透感的建築立面。記者宋健生／攝影
二期展館以「波映綠意」為設計概念，打造兼具遮陽與視覺穿透感的建築立面。記者宋健生／攝影

台中市政府持續推動水湳經貿園區重大建設，完善國際會展場域。市府14日舉行「台中水湳國際會展中心二期展館統包工程」簽約儀式，宣告二期展館正式啟動，預計2030年底完工啟用。

未來二期展館將與一期展館串聯，總攤位數達4,460個，擴大台中承接國際展覽、會議及商務活動的量能，打造中台灣規模最大的國際級專業會展中心。

今天的簽約儀式由建設局長陳大田代表市府，與豐譽聯合工程公司、永龍企業公司及余曉嵐建築師事務所組成的統包團隊簽約，並由秘書長黃崇典代表盧秀燕市長，與立法院副院長江啟臣共同見證。

黃崇典表示，台中位處台灣中心，擁有便捷交通、完整產業聚落及充足發展腹地等優勢，具備發展會展產業的良好條件。會展中心不只是場館建設，更是串聯產業、商務交流與國際市場的重要平台。

市府持續推動會展建設，就是希望發揮台中產業優勢，提供企業拓展國際市場的舞台。一期展館於今年3月盛大開幕後廣受好評，如今二期展館完成簽約、接續推動，代表水湳經貿園區整體建設再向前邁進。市府將持續與中央攜手，打造優質國際會展場域，為台中產業發展注入新動能。

江啟臣表示，見證台中會展中心二期工程簽約意義重大，這不僅是一期工程的延續，更是中台灣會展經濟起飛的關鍵里程碑。期盼二期工程如期如質順利完工，並納入使用者需求，打造全台最大、最好用且最具國際水準的會展中心，使台中成為台灣對外最重要的經貿門戶與城市驕傲。

陳大田表示，二期展館獲中央支持，由經濟部全額編列總經費60億元，規劃於A、C基地興建2棟展覽館，完工後可提供約2,100個標準展攤。

未來與一期展館串聯，總展攤數達4,460個，可大幅提升台中承接大型展覽、國際會議及商務活動的量能，並可支援中部精密機械、工具機等產業透過國際展覽拓展市場，讓台中產業優勢進一步接軌國際。

陳大田進一步說明，二期展館設計延續一期展館「大樹之門」的自然意象，並融合港尾仔溪水文特色，以「波映綠意」為設計概念，導入AI參數化設計，打造兼具遮陽效果與視覺穿透感的建築立面；A、C兩座展館則以一致的設計語彙相互呼應，形塑完整且具辨識度的會展園區景觀。

工程也將導入節能減碳、BIM建築資訊模型及智慧工地等科技應用，透過數位化管理與施工模擬，提升工程品質、安全性及施工效率。

建設局將與專案管理單位中興工程顧問公司共同督導統包團隊，落實設計、施工及工程管理等作業，確保工程進度、品質與安全；並且期許統包團隊秉持高標準施工，打造優質公共建設，以爭取公共工程金質獎、金安獎等專業獎項為目標，持續提升工程品質。

建設局補充，二期展館同步成立廉政平台，簽約後將透過跨域合作及資訊公開透明機制，降低外部干擾、強化工程廉政與履約管理；同時導入智慧科技、節能減碳及安全管理措施，朝高品質、高效率及高安全的施工目標邁進，逐步打造具國際競爭力的台中會展新地標。

台中會展中心二期展館今簽約，串聯一、二期達4,460展攤，打造中台灣最大會展量能。記者宋健生／攝影
台中會展中心二期展館今簽約，串聯一、二期達4,460展攤，打造中台灣最大會展量能。記者宋健生／攝影

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