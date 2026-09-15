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市場觀察室／傳產業破圈 創造新價值

經濟日報／ 謝明德（國立屏東大學國際貿易學系助理教授、APIAA產業顧問）

當大家都在談如何打造下一座「護國神山」時，我們或許忽略了一件更重要的事：真正支撐神山穩健發展的，不只是高科技產業，而是背後遍布各地、深耕數十年的傳統製造業。沒有材料、設備、零組件、加工與檢測，就沒有完整的高科技產業，也沒有今天享譽國際的台灣製造。

綜觀《中華民國113–114年工業發展年鑑》各產業章節可以發現，智慧製造、高值化、低碳化與人才培育，已成為產業升級的重要方向。然而，真正需要突破的，不只是導入新設備或新技術，而是改變企業各自發展、各自升級的思維，讓個別企業的努力，逐步擴展為整體產業聚落的共同成長。

近年「破圈」成為熱門詞彙，代表突破既有框架、創造新的價值。對傳統製造業而言，破圈並非跨足陌生產業，也不是追逐最新科技，而是打破彼此各自投入、各自改善的模式，讓企業、聚落與市場重新連結，把原本分散的製造能量，轉化為共同創新的優勢。

來自國外知名商業期刊《Technovation》於2026年發表的雙軸轉型研究，也呼應了台灣製造業未來的發展方向。研究指出，數位化與永續發展不應各自推動，而應整合為企業經營策略的一部分。真正決定競爭力的，不只是科技投入，而是企業是否具備人才培育、資料治理及跨組織協作能力。科技只是工具，唯有結合管理與合作，才能真正創造長期價值。

這項觀點對台灣製造業格外具有啟發。台灣最大的優勢，從來不是少數明星企業，而是長年累積的在地產業聚落。真正需要突破的，不是重新打造新的產業，而是讓既有聚落由「群聚」走向「共創」。

透過數位工具共享、低碳技術導入、人才培育、技術交流及市場合作，讓製程改善、能源管理、品質提升與市場拓展同步推進，將企業競爭力提升為聚落競爭力。

未來的競爭，也將不再只是產品與產品、企業與企業的競爭，而是區域製造能力的競爭。誰能整合設計、生產、驗證、物流及服務，誰就能更快速回應市場需求；誰能將數位能力與永續治理融入日常經營，誰就更容易取得國際品牌與高階市場的信任。

所謂破圈，不是向外尋找機會，而是重新串聯聚落內原本分散的技術、人才與資源，讓合作成為新的競爭優勢。

政府持續推動「產業升級創新平台輔導計畫」，已逐步由設備補助走向整合產官學資源。下一階段，若能以產業聚落為核心，進一步建立共享數位平台、碳管理工具及跨廠協作機制，協助企業共同投入技術研發、人才培育與市場拓展，不僅能降低中小企業轉型門檻，更能讓升級效益由單點突破擴展至整個聚落，形成區域共榮的新模式。

「護國神山」代表台灣高科技產業的世界級實力，但真正厚植國力的，不會只有一座神山，而是遍布各地、持續創新的一座座產業聚落。台灣製造的未來，不在於各自升級，而在於聚落共創；不在於複製成功，而在於創造新價值。

當更多傳統製造業成功破圈，讓數位與永續成為新的經營能力，台灣製造將以更堅實的韌性、更高的附加價值，延續傳產生命力，也為下一個世代厚植更完整、更具韌性的護國群山。

製造業 傳產

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