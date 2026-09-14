房市冷屋主仍賺錢！8月房地合一稅暴衝 北北中稅收創同期新高

房市買氣雖仍冷颼颼，但房地合一稅卻逆勢升溫；住商機構盤整財政部資料，全國個人房地合一稅前八月稅收共約341.2億元，較去年同期微減1.1%；不過，單看8月稅收達66.2億元，較去年同期大增33.2%，更創2017年有統計以來同期次高，僅低於2024年。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，房地合一稅多寡，會受到屋主持有期間、房價增值幅度及高總價交易等因素影響，因此即使市場成交量處於低檔，部分賣方若此時獲利了結，仍可能推升稅收。

觀察統計，六都除桃園外，其餘五都8月個人房地合一稅，皆較去年同期增加，其中台北市則有9.3億元，年增75.2%，為2017年以來同期新高；新北市以16.4億元居六都之冠，年增16.8%，同創2017年以來8月最高紀錄；桃園市個人房地合一稅僅約3.7億元，較去年同期大減32.1%，不僅為六都唯一年減地區，更創2022年以來同期新低；台中市達15.7億元，年增73.4%，亦是2017年有統計以來同期最高紀錄；台南市3.4億元，亦年增47.9%；高雄市則有8.3億元，年增40.1%。

另看六都今年前八月個人房地合一稅，仍由新北市奪下「稅收王」寶座；不過六都中僅台北市、高雄市呈現年增，其餘皆略少於去年同期，並以桃園市年減22.7%修正幅度最高。

賴志昶指出，雙北市與台中市等都會區，過去數年房價明顯成長，部分早期進場屋主，即使在目前市場盤整之際，只要是早期入手成本較低，出售時仍會有可觀的增值空間，進而為地區創造高額的房地合一稅收。

至於桃園市，過去房市受重劃區與雙北外溢買盤帶動，交易熱度與房價漲勢均相對突出，如今信用環境趨嚴，買方追價能力有限，壓縮到轉售獲利空間，加上預售屋自2023年7月起禁止轉售，當時的投資族群又處於房市高點，如今找不到下手接應，或僅能因應市場環境，等交屋後以「甜甜價」讓出，整體而言，在市場壓縮投資環境之下，令桃園市此類重劃區議題較重的區域，房地合一稅收較容易出現減幅。

另觀察六都以外縣市，新竹縣8月個人房地合一稅達約2.2億元，較去年同期大增175.1%，年增幅居本島非六都縣市之冠，也是歷年同期次高；彰化縣亦達約2億元，年增104.0%，增幅排名第二，更刷新2017年有統計以來同期新高。

賴志昶分析，新竹縣房市長期受到科技產業支撐，前幾年房價快速走揚，也讓部分較早進場的屋主，累積相當的獲利利得；至於彰化相較台中具有親民房價優勢，其中彰化市與員林等區域承接中部部分的自住與外溢需求，房價基期墊高，也讓早期購屋族出售時仍有可觀利潤。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，房地合一稅收增加，代表部分屋主出售時確實仍有較高的獲利空間，但不代表目前進場購屋，就能複製過去幾年的房價漲幅，尤其現階段房貸利率仍處高檔，銀行審貸條件也較過往嚴格，購屋人切勿因此誤判房市，而急於追；對自住買方而言，現階段反而應把握市場議價空間增加，多比較區域實際成交行情，並預留充足自備款，才能在市場寒流之中，以相對合理價格入手好屋。