當大家都在談如何打造下一座「護國神山」時，我們或許忽略了一件更重要的事：真正支撐神山穩健發展的，不只是高科技產業，而是背後遍布各地、深耕數十年的傳統製造業。沒有材料、設備、零組件、加工與檢測，就沒有完整的高科技產業，也沒有今天享譽國際的台灣製造。

2026-09-15 00:52