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豐興鋼筋價開平盤
豐興（2015）昨（14）日開出新盤價，國內廢鋼收購價每公噸再漲200元，鋼筋、型鋼則維持平盤。市場認為，原料成本續升，但成品經連二周漲價後暫歇，短線進入高檔整理。
豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原料漲跌互見，日本2H廢鋼每公噸358美元，美國貨櫃廢鋼小漲至339美元；澳洲鐵礦砂則由前一周101.25美元降至97.85美元，跌破100美元，顯示原料行情並非全面走高。
上市鋼廠主管指出，豐興、東鋼、海光、威致等電爐鋼廠，廢鋼是主要成本指標。近期國際與國內廢鋼價格維持相對高檔，鋼廠為維持合理到貨量，即使本周鋼筋未再漲價，仍須上調廢鋼收購價。
豐興鋼筋先前連二周調高，累計每公噸漲500元，刺激部分低庫存客戶回補，成交一度升溫。不過連續漲價後，下游營造、鋼筋加工及經銷商仍需時間消化庫存，因此本周先穩住成品價格，觀察實際需求。
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