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大田越南A廠10月試產

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

高爾夫球具代工大廠大田（8924）以自有土地打造的越南A廠工程有最新重大進展，該公司指出，繼完成廠房主體建築後，設備布署將於9月底前全數就定位，10月起開始試產，由於美日系客戶群普遍有意擴大合作下，可為營運加分。

大田表示，為降低地緣風險，該公司採自建和租用現有廠房兩種方式雙管齊下啟動越南投資案；除利用多年前所購買的6萬多平方公尺越南土地興建2棟樓地板面積各2萬多平方公尺的A廠外；並租用同工業區內一座B廠（既有廠房）營運。

其中，B廠去年6月完成設備安裝，7月進行試營運後，8月開始為美系品牌商出貨新品，規劃每月最高產能為10萬支，未來將隨著客戶需求逐月提升出貨量。

A廠方面工程進度相當順利，歷經去年完成廠房主體設備，進一步展開產能佈署和設備測試，預計9月可全數就定位，第4季開始投產，未來月產能規劃為30萬支。對於越南新廠，近期美日系客戶絡繹不絕前往參觀，均表達強烈合作意願，希望能擴大下單範圍，新廠營運可期。將有助各品牌客戶把原本在江西訂單移轉至越南廠，同時可再爭取新客戶加入，擴大對該公司的營運貢獻。

同時，大田也重申大陸江西廠仍為公司重要生產據點，並未因轉單策略而被邊緣化。江西廠擁有完整的生產線與管理系統，未來將主力供應日本、歐洲等非美市場，與越南廠區同時作為分工互補的全球製造體系。

越南 地緣風險 高爾夫球

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