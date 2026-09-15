歐盟新制上路 鋼廠利多

歐盟10月1日起啟動鋼材「熔煉與澆鑄」追溯制度，產地認定將一路回溯至煉鋼源頭，進一步封堵洗產地。業內指出，中鋼（2002）及採用中鋼料的盛餘、裕鐵、燁輝、春雨等下游廠，憑藉完整供應履歷，可望迎來轉單商機。

歐盟新版鋼鐵貿易制度已進入實施階段，除將免稅進口配額降至1,830萬公噸，超過配額部分課徵50%關稅外，10月1日起再導入「Melt & Pour」追溯要求，進口商須提出鋼材熔煉及澆鑄來源證明，揭露生產國別及相關爐號資料。

上市鋼廠主管指出，新制最大改變，在於產地認定不再只看最後加工地，而是直接追溯至鋼鐵最初熔煉及澆鑄的國家。過去部分鋼胚、熱軋原料先出口至第三國，再經鍍鋅、裁切、塗裝等加工後銷往歐洲，未來將受到更嚴格檢視，第三國加工也難以改變原始煉鋼來源。

業界認為，歐盟此舉等於直接從原料端堵住洗產地與轉口規避空間，來源不明或經多層轉手的鋼材，未來交易成本、通關與法規風險都將明顯提高。

對台灣鋼廠而言，新制反而凸顯供應鏈透明度優勢。中鋼具備一貫作業煉鋼體系，從煉鐵、煉鋼、軋延至後續產品供應，均可建立完整生產履歷，對歐洲客戶而言，可直接提供上游來源證明，降低查驗與通關風險。

更重要的是，中鋼的溯源優勢可一路延伸至下游。盛餘、裕鐵、燁輝、春雨等業者長期採用中鋼原料，產品涵蓋鍍面鋼板、鋼管、扣件及相關加工製品，在新制下可直接串接中鋼原料來源文件，使整條供應鏈具備較高透明度。

目前歐洲買家採購進口鋼材時，考量已由價格與規格，進一步延伸至碳排、原產地與關稅風險。

台灣出口歐洲的鋼品主要包括烤漆鍍面鋼板、結構用鋼管、扣件、螺絲螺帽及手工具等。業界認為，歐盟同步縮減配額、提高超額關稅並導入熔煉與澆鑄追溯制度，將加速供應鏈重整，中鋼及其下游外銷體系可望取得更多轉單機會。