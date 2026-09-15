高爾夫三雄 迎第4季旺季

台灣高爾夫球具代工三雄復盛應用（6670）、大田和明安，在品牌商相繼啟動新款式產品鋪貨布局下，樂觀預期第4季可重返營運高峰，龍頭復盛應用並甚具信心指出，第4季將是今年營運最旺的一季，全年並有兩位數字增長。

復盛應用指出，觀察美國高爾夫消費市場上半年變化，截至第2季為止，美國整體高爾夫下場打球回合數比去年水平高出約4.2% ，提振品牌商信心，第3季拉貨維持淡季不淡水準，挹注營運表現。

以8月份來看，單月營收26.76億元，相較上個月的23.66億元，增加13.1%，和去年同期的18.46億元相比，增加45%；累計今年前八月營收215.85億元，和去年的187.89億元相較，增加14.9%。

展望第4季，將進入出貨高峰期，未來將依客戶規劃啟動新款式產品鋪貨，後續按品牌商調度新品數量。該公司強調，第4季營運將是今年最旺的一個單季，全年營收將挑戰兩位數字成長。

大田也指出，第4季確定將進入產業旺季，隨著品牌商下訂的新款式產品大量出貨，第4季一定會比第3季好；下半年將有優於上半年的營運表現。

明安則表示，分析該公司今年第2季和第3季營運與往年最大不同點，是受益出貨平準化的策略，每月營收均站穩在10億元以上，營運維持淡季不淡態勢。

展望前景，依旗下各品牌商客戶推進明年初即將上市的新款式產品開發進度估算，第4季同樣將重返出貨旺季；不過，由於主力客戶之一的TaylorMade延長產品銷售周期，今年底不鋪貨新款式品，對整體營運變化有待進一步觀察。

另外，鉅明指出，該公司與明安同為TaylorMade代工，雖然下一季沒有新品訂單，但依照客戶規劃將持續拉貨現有上市的產品，預期出貨量可達成旺季出貨水準，並有望逐月攀升；而因生產運作完成學習曲線，同時有助良率與毛利率同步提升。

據了解，鉅明的主要客戶新品將落在明年第2季下單出貨，有助該公司整體訂單恢復成長態勢；其中，美國因對等關稅判決敗訴，將有助提升鉅明組桿營收占比提升，挹注業績上攻。