華航再寫永續新局 首度挑戰長程航線使用40% SAF

中華航空（2610）今年第五度響應天合聯盟SkyTeam「航空飛行挑戰」（The Aviation Challenge, TAC），首度以9月13日CI073台北－阿姆斯特丹長程線作為示範航班，並使用40%永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuels, SAF），將高比例SAF應用拓展至長程飛行，創下歷屆新高；同時結合低碳蔬食與空地減碳措施，展現華航持續推進航空永續的決心。

華航以創新作為實踐航空減碳，今年航空飛行挑戰以「集體動能Collective Momentum」為主題，強調匯聚企業夥伴及供應鏈力量，共同推動永續發展與淨零轉型。華航首度將示範航班擴大至長程航線，並再次與聯名卡發卡機構中國信託銀行強強聯手，雙方繼2024年攜手於區域航線添加20% SAF後，今年持續攜手推動低碳飛航，本次示範航班以Book & Claim方式提升SAF使用比例至40%，總量達36.3公噸寫下新頁。自2022年迄今，華航共完成8趟次示範航班，累計減少至少600公噸碳排放，展現跨夥伴協作推動低碳運輸的決心及成果。

華航長期推動永續航空燃油使用，近年已陸續實行新機飛渡添加作業、執飛載客與全貨機航班，以及啟動企業客戶合作計畫，皆是國內業界領頭先鋒。華航總經理陳漢銘表示，永續航空燃油是航空業邁向淨零轉型的重要關鍵，華航致力擴大SAF應用範圍，自2025年起在歐洲、美洲及亞洲等主要區域推動落實；並將低碳理念融入飛行營運與旅客服務，攜手企業夥伴、供應鏈及旅客共同投入減碳行動，讓每一次飛行都成為推動產業轉型的力量，加速邁向2050淨零碳排目標。

中國信託銀行支付金融事業處處長陳德風表示，中國信託致力推動永續金融，支持航空產業低碳轉型，今年獨家贊助華航SAF示範航班，再次以實際行動力挺航空業減碳，期盼透過本次合作凝聚跨產業永續力，將永續資金引導至具有實質減碳效益的綠色產業，成為台灣實踐淨零最堅實的後盾。