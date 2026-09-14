外送專法衝擊 多邊市場陷失衡…學者：成本恐由四方共同分攤

外送專法7月21日施行至今已滿月餘，多邊市場生態面臨劇烈調適。面對每筆訂單最低保障、服務時間界定及重疊行程分別計酬等新制，平台營運成本大幅攀升。中華經濟研究院計畫顧問王素彎受訪指出，外送產業屬於高度連動的多邊市場，法規推升的營運與遵循成本不可能由平台單方承受，正沿著平台、外送員、店家與消費者四方重新分配。

她提出警示，若僅著眼單一報酬管制，恐難達成法律衡平各方權利的初衷，反而轉化為市場效率流失與等待成本升高。

王素彎分析，過去平台核心機制在於透過演算法與「疊單機制」，在同趟配送中降低邊際成本、提升每單位時間完成單數。專法明定重疊服務時間須依各行程分別計酬，直接瓦解了過往疊單的經濟效益。以 foodpanda 為例，業者指出專法上路後營運成本已暴增約32%。面對龐大的新增薪酬與遵循支出，平台很可能透過調整演算法及報酬機制將壓力向外移轉，觸發多邊市場的連鎖反應。

針對成本傳導路徑，王素彎深入剖析，制度性成本正以不同形式在市場各端重新分攤。在外送員端，單位服務報酬保障提高，引發勞動供給的所得與替代效果。部分外送員在達到收入目標後縮短工時，或高度集中於尖峰時段；面對長距離、等餐久或難以疊單的訂單，拒單誘因增加，使離峰或偏遠區域運能不足，整體供需媒合效率反受壓抑。

因應專法，平台陸續調整費率，合作店家與消費者端同樣承受外溢壓力。為彌補成本缺口，平台提出調升佣金或綁定廣告投資等合作方案。微利經營的中小型店家難以自行消化，可能將額外抽成反映於餐點售價，外送餐價預期調漲約5%，將成本向下游推移。在轉嫁鏈末端，消費者不僅面臨餐價調升與外送費微調的金錢支出，更承擔外送延遲拉長的時間代價；平台業者則在利潤受壓下，承受系統重塑成本與調度失衡風險。

在四方分攤中，時間成本尤其顯著。以foodpanda為例，消費者平均等待時間增加約30%，外送平台連帶成本升高。王素彎以經濟學角度直言，「等待時間實質上就是供需失衡的影子價格」。當單位報酬提高卻伴隨供給彈性受限時，消費者付出的等待時間，就是市場需要承擔的具體代價。

引述專法第一條衡平各方權益的宗旨，王素彎認為，目前法定目的「好像尚未達成」，但實際上，她強調，市場形成新均衡需要數個月動態觀察，評估專法成效不能僅看單一報酬數字，必須綜合檢視時薪、工時、接單率、平台成本、店家獲利與消費者訂單量，並控制尖離峰、氣候與區域等條件，客觀釐清市場是走向永續的公平均衡，抑或演變成「各方皆輸」的效率流失。