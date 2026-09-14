華航迎近10年最大換機潮 14架787拚2027年營運新高

華航（2610）啟動近10年來最大一波機隊更新，總經理陳漢銘表示，華航今年底目標引進2架全新787客機，明年完成12架交付。

陳漢銘表示，華航新一代787油耗較現有機型可降低約20%、噪音降低約30%，有助華航在高油價環境下提升機隊營運效率，也將成為未來航網布局的重要機型。

華航上一次大規模引進新世代長程客機，是2016年10月導入Airbus A350-900，至今已近10年，因此787不只是新機加入，更代表華航正式進入新一輪機隊汰舊換新階段。

為掌握交機進度，陳漢銘今年7月底親自前往法國波爾多，與波音高層及座椅供應商確認進度，返台後也持續親自參與每周進度會議。他表示，近期最新一輪碰撞測試已有正面結果，雖然正式文件尚待確認，但若測試結果獲得認證，後續主要就是行政及時程整理，年底首架交機仍高度可期。

陳漢銘評估，根據目前進度，第一架787有望在2026年底開始交機，一旦首架完成交付，後續機隊交付就能按照既定節奏推進；華航今年交機目標為2架，明年則希望12架到位。

對於今年營運展望，陳漢銘認為，如果排除油價因素，華航今年營運表現其實會比去年更好，甚至有機會再創新高。不過油價仍是今年最大的不確定因素，因此第四季仍採「審慎樂觀」看法。

他表示，至於年終獎金，目前談是否能超越去年還太早，但以目前客運、貨運及航網需求來看，個人仍抱持審慎樂觀看法，希望2026年整體年終獎金表現至少不輸2025年，並力拚營收、獲利能有更好的成績。

華航客、貨運雙好8月合併營收為 219.48 億元、年增27.22%寫下歷年次高；上半年稅後純益1淨利65.82億元，每股盈餘（EPS）1.08元，淨利及EPS創歷年同期次高。