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華航拚淨零長程首用40% SAF 一趟減碳93.2噸

經濟日報／ 特派記者黃淑惠／阿姆斯特丹14日電
華航第五度參與天合聯盟 SkyTeam「TAC 航空飛行挑戰」，華航總經理陳漢銘（中）、永續長鄭智仁（右二）及中國信託銀行支付金融事業處處長陳德風（左二）共同為示範航班揭開序幕。圖／華航提供
華航第五度參與天合聯盟 SkyTeam「TAC 航空飛行挑戰」，華航總經理陳漢銘（中）、永續長鄭智仁（右二）及中國信託銀行支付金融事業處處長陳德風（左二）共同為示範航班揭開序幕。圖／華航提供

華航（2610）引領國籍航空永續發展，今年第五度響應天合聯盟SkyTeam「航空飛行挑戰」（The Aviation Challenge, TAC），首度以9月13日CI073台北－阿姆斯特丹長程線作為示範航班，並使用40%永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuels, SAF），將高比例SAF應用拓展至長程飛行，創下歷屆新高；同時結合低碳蔬食與空地減碳措施，展現華航持續推進航空永續的決心。

華航總經理陳漢銘表示，華航以創新作為實踐航空減碳，今年航空飛行挑戰以「集體動能 Collective Momentum」為主題，強調匯聚企業夥伴及供應鏈力量，共同推動永續發展與淨零轉型；這次的台北－阿姆斯特丹長程線作為示範航班一趟減碳93.2噸，相當台北市大安森林公園一年約四分之一的碳吸收量。

華航首度將示範航班擴大至長程航線，並再次與聯名卡發卡機構中國信託銀行強強聯手，雙方繼2024年攜手於區域航線添加20% SAF後，今年持續攜手推動低碳飛航，本次示範航班以Book & Claim方式提升SAF使用比例至40%，總量達36.3公噸寫下新頁。自2022年迄今，華航共完成8趟次示範航班，累計減少至少600公噸碳排放，展現跨夥伴協作推動低碳運輸的決心及成果。

華航長期推動永續航空燃油使用，近年已陸續實行新機飛渡添加作業、執飛載客與全貨機航班，以及啟動企業客戶合作計畫，皆是國內業界領頭先鋒。華航總經理陳漢銘表示，永續航空燃油是航空業邁向淨零轉型的重要關鍵，華航致力擴大SAF應用範圍，自2025年起在歐洲、美洲及亞洲等主要區域推動落實；並將低碳理念融入飛行營運與旅客服務，攜手企業夥伴、供應鏈及旅客共同投入減碳行動，讓每一次飛行都成為推動產業轉型的力量，加速邁向2050淨零碳排目標。

中國信託銀行支付金融事業處處長陳德風表示，中國信託致力推動永續金融，支持航空產業低碳轉型，今年獨家贊助華航SAF示範航班，再次以實際行動力挺航空業減碳，期盼透過本次合作凝聚跨產業永續力，將永續資金引導至具有實質減碳效益的綠色產業，成為台灣實踐淨零最堅實的後盾。

華航9月起率先於法蘭克福、布拉格及紐澳航線導入全新豪華商務艙餐具，此次也特別在台北－阿姆斯特丹示範航班邀請旅客體驗。全新餐具以「走入山林，看見華航」為設計主軸，採用輕量瓷並整合餐具功能，整體餐具組減重約27%，透過降低機上載重提升燃油使用效率；並導入碳化竹筷、100% rPET餐蓋及FSC認證紙材，在兼顧設計質感與旅客體驗之餘，進一步降低資源耗用與環境負荷，後續將陸續推展至全航線。

華航示範航班全艙等供應米其林綠星蔬食「小小樹食」美味餐點，鼓勵旅客選擇低碳飲食；全新推出之Marc Jacobs聯名旅行包，亦與哥本哈根設計品牌FRAMA攜手打造融合永續理念的保養組及洗手間用品，其中洗手間用品FRAMA採用rPET環保瓶身。華航並持續推廣「輕旅行會員」、全艙等eMenu電子菜單及「雲端書坊」數位閱讀服務，從飛行餐飲、機上用品到旅客體驗全面落實減碳；其中「雲端書坊」減少實體書報裝載，自上線以來累計減重已超過4,300公噸。

華航深耕ESG，相關成果持續獲國內外專業肯定，八度入選「台灣永續指數」成分股，二度躋身標普全球《永續年鑑》Top 1%，並榮獲民航局「永續發展獎」，以及台灣永續行動獎環境面金獎與社會面銅獎。在天合聯盟航空飛行挑戰中表現亮眼，歷年榮獲組織轉型獎－永續航空燃油轉型影響獎（Organizational Transformation Awards – Transformational Impact through SAF）、最佳前瞻策略獎（Future Proofing Strategies）、最佳機上用品供應鏈獎（Best Inflight Supply Chain）、最佳應用創新獎 ( Best Adopted Solution）、最佳貨運永續創新獎（Best Sustainable Innovation Cargo）及最佳員工參與獎（Best Employee Engagement）等，展現華航持續將創新減碳措施落實於航空營運的亮眼成果。

華航邀請旅客響應航空飛行挑戰，從旅程中共同參與低碳行動，攜手實踐永續飛行。圖／華航提供
華航邀請旅客響應航空飛行挑戰，從旅程中共同參與低碳行動，攜手實踐永續飛行。圖／華航提供

華航第五度參與天合聯盟 SkyTeam「TAC 航空飛行挑戰」，並二度攜手中國信託推動低碳飛航。華航總經理陳漢銘（左）、永續長鄭智仁（右）共同為示範航班揭開序幕。記者黃淑惠／攝影
華航第五度參與天合聯盟 SkyTeam「TAC 航空飛行挑戰」，並二度攜手中國信託推動低碳飛航。華航總經理陳漢銘（左）、永續長鄭智仁（右）共同為示範航班揭開序幕。記者黃淑惠／攝影

華航總經理陳漢銘表示，華航全力拚淨零這次長程首用40% SAF 一趟減碳93.2噸，相當台北市大安森林公園一年約四分之一的碳吸收量。記者黃淑惠／攝影
華航總經理陳漢銘表示，華航全力拚淨零這次長程首用40% SAF 一趟減碳93.2噸，相當台北市大安森林公園一年約四分之一的碳吸收量。記者黃淑惠／攝影

華航攜手「小小樹食」推出聯名蔬食餐點，提供多元豐富的機上餐飲，鼓勵旅客選擇蔬食響應低碳飛行。圖／華航提供
華航攜手「小小樹食」推出聯名蔬食餐點，提供多元豐富的機上餐飲，鼓勵旅客選擇蔬食響應低碳飛行。圖／華航提供

中華航空引領國籍航空永續發展，今年第五度響應天合聯盟 SkyTeam 「航空飛行挑戰」（The Aviation Challenge, TAC）。記者黃淑惠／攝影
中華航空引領國籍航空永續發展，今年第五度響應天合聯盟 SkyTeam 「航空飛行挑戰」（The Aviation Challenge, TAC）。記者黃淑惠／攝影

華航 減碳 淨零 航班 永續

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