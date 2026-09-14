華航787交機延宕1原因導致 年底力拚交付2架…年終獎金有望優於去年

中華航空訂購24架波音787，作為新世代中運量廣體客機主力。華航總經理陳漢銘說，新機因商務艙座椅碰撞及燃燒測試導致延宕，近期收到通過的通知，今年底有望交付2架787，並規畫將先飛首爾、大阪等亞洲航線，明年再陸續交付12架；另今年雖油價高漲，但貨運表現優於去年，客運成績單也亮眼，對於年終是否也優於去年，他「審慎樂觀」。

陳漢銘表示，過去因商務艙座椅碰撞及燃燒測試導致進度延宕，豪經艙與經濟艙座椅都已通過測試，但商務艙座椅採用新世代魚骨型設計，斜角碰撞時距前方螢幕較近，且三點式安全帶位移可能壓迫頸部，7月底他親自帶領波音高層前往法國波爾多的座椅廠商座談，目前每周親自管考進度。

陳漢銘表示，好消息是，商務艙座椅的碰撞測試近期已收到通過的通知；他說，第1、2架的進度非常關鍵，目前整體進度都相當正面，今年底有望交付2架787，並規畫先將飛行首爾、大阪等亞洲航線，明年再陸續交接12架。

因應淨零排碳，近年各國鼓勵航空公司添加永續航空燃料，但自今年地緣政治、戰事爆發以來，油價一路飆升，最高點每公斤可高達190至200多美元，高油價問題讓各航空公司成本大幅增加。

陳漢銘坦言，永續燃油（SAF）費用本就是傳統燃油的2.5至3倍。近期油價高漲，原油從每公斤90美元飆漲至185美元，不太確定到底是SAF還是原油貴。

陳漢銘指出，目前已看到新加坡航空將永續成本轉嫁至旅客票價上，新加坡是亞洲永續推動成熟的市場，有同行先試水溫，後續可多觀察，但華航要先達成自己的永續目標，當市場與旅客逐漸認同時，才可效仿跟進，都是正面發展。

陳漢銘說，油價無法控制，因此成本控管變得至關重要，過去3個月華航重新檢視運能，依載客需求彈性調整大小機型派遣，對於東南亞等貨運需求強勁的航線，多指派大機型滿載貨運增加班機效益，這樣的靈活調度是過往較少見的應變方案。

對於高油價是否影響長程旅客的搭乘狀況？陳漢銘指出，過去旅客前往歐洲多選擇從中東轉機，如今中東因戰事而轉機失靈，反讓華航因直航歐洲6航點受惠，許多旅客出於安全考量選擇搭乘華航直航班機。

此外，全球戰局變動讓台灣成為東南亞、東北亞往返北美與歐洲的重要轉運站。陳漢銘說，華航在東南亞與東北亞航線布局綿密，例如泰國每天5班，只要做好銜接時間，就能成功吸引越南、菲律賓、泰國、東京經台灣轉機前往鳳凰城、西雅圖、倫敦等地的轉機商機。

撇開油價不談，陳漢銘指出，華航今年營運表現優於去年，是再創新高的良好收益年份，第4季會持續努力，有信心繳出一張亮眼的成績單；貨運方面，過往每月收益約在45至50億元，近期每月貨運收益已成長至70至80億元，最高峰曾達100億元。另今年7、8月客運表現也同樣亮眼。

至於今年華航年終是否也會優於去年？陳漢銘笑說，他個人「審慎樂觀」，目標是超越去年，強調只要有盈餘，華航從不吝嗇對待所有同仁，但也坦言目前談年終確實還太早。