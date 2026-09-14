華航首次挑戰長程航線添加40％SAF 飛阿姆斯特丹減碳量達40輛車碳排

因應淨零排碳，各國鼓勵航空公司添加永續航空燃料（SAF），中華航空今年第5度參與天合聯盟SkyTeam航空飛行挑戰（The Aviation Challenge, TAC），首次以9月13日CI073台北-阿姆斯特丹長程線作為示範航班，並使用40%的SAF，將高比例SAF應用拓展至長程飛行，創下歷屆新高，同時結合低碳蔬食與空地減碳措施。

華航永續長鄭智仁指出，台北-阿姆斯特丹長程線示範航班，其減碳量達36.3公噸，等於四分之一個大安森林公園1年的吸附量，也等於40輛小客車1年的碳排放量。

華航總經理陳漢銘表示，自2022年起，這是華航第8次添加SAF，累計減少至少600公噸碳排放。航空公司是高油耗產業，能以SAF用油來為環保盡份心力，除是個能見度較高的指標外，同時也將機上餐具全部換成新式餐具，不僅降低載重量及額外油耗，同時也減輕空服員服務時的重量負擔，避免其帶來的工作傷害。

全新餐具以「走入山林，看見華航」為設計主軸，採輕量瓷並整合餐具功能，整體餐具組減重約27%，透過降低機上載重提升燃油使用效率；並導入碳化竹筷、100% rPET餐蓋及FSC認證紙材，降低資源耗用與環境負荷，後續將陸續推展至全航線，加速邁向2050淨零碳排目標。

中國信託銀行支付金融事業處長陳德風表示，中國信託致力推動永續金融，支持航空產業低碳轉型，今年獨家贊助華航SAF示範航班，以實際行動力挺航空業減碳，盼透過本次合作凝聚跨產業永續力，將永續資金引導至具有實質減碳效益的綠色產業。

華航表示，除飛機添加永續燃油、餐具輕量化外，機上全艙也供應米其林綠星蔬食「小小樹食」餐點，鼓勵旅客選擇低碳飲食；全新推出的Marc Jacobs 聯名旅行包，也與哥本哈根設計品牌FRAMA攜手打造融合永續理念的保養組及洗手間用品，其中洗手間用品FRAMA採用rPET環保瓶身。

另外，華航也持續推廣「輕旅行會員」、全艙等eMenu 電子菜單及「雲端書坊」數位閱讀服務，從飛行餐飲、機上用品到旅客體驗全面落實減碳；其中「雲端書坊」減少實體書報裝載，自上線以來累計減重已超過4300公噸。

華航全新推出的Marc Jacobs 聯名旅行包，使用融合永續理念的保養組及洗手間用品。記者胡瑞玲／攝影

華航首次以台北-阿姆斯特丹長程線作為永續示範航班，使用40%的SAF、減碳量達36.3公噸，等於40輛小客車1年的碳排放量。記者胡瑞玲／攝影

華航台北-阿姆斯特丹永續示範航班，全機艙提供低碳飲食。記者胡瑞玲／攝影

華航台北-阿姆斯特丹永續示範航班，全機艙提供低碳飲食及備品。記者胡瑞玲／攝影

華航攜手中國信託推動台北-阿姆斯特丹永續示範航班，圖為華航總經理陳漢銘（左）及中國信託銀行支付金融事業處長陳德風（右）。記者胡瑞玲／攝影

華航首次以台北-阿姆斯特丹長程線作為永續示範航班，使用40%的SAF、減碳量達36.3公噸，等於40輛小客車1年的碳排放量。記者胡瑞玲／攝影

台北-阿姆斯特丹永續示範航班，機上提供全新餐具，採輕量瓷並整合餐具功能，整體餐具組減重約27%。記者胡瑞玲／攝影

華航台北-阿姆斯特丹永續示範航班，全機艙提供低碳飲食。記者胡瑞玲／攝影