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和泰車旗下車美仕代理Hankook電瓶 在台銷售突破10萬顆

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
Hankook電瓶台灣累積銷售突破10萬顆里程碑。圖／車美仕提供
Hankook電瓶台灣累積銷售突破10萬顆里程碑。圖／車美仕提供

和泰車（2207）集團旗下車美仕公司代理的Hankook車用電瓶，在台灣市場累計銷售正式突破10萬顆，寫下品牌在台發展的重要里程碑，也反映台灣消費者對於車用電瓶「品質穩定、性能可靠、價格合理」的需求持續提升。

和泰車指出，Hankook電瓶能在台灣市場逐步建立口碑，關鍵之一來自品牌背後完整的研發與製造能力。目前產品線涵蓋一般免保養電瓶MF系列，以及因應車輛高電力負載與怠速熄火系統需求的EFB、AGM系列。從研發、設計到製造均具備自主技術能力，使產品能隨車輛電子化趨勢持續進行規格與性能優化。

Hankook完整布局汽車電瓶市場，提供EFB、AGM、MF多元產品選擇，滿足不同車型需求，隨著車輛搭載的影音娛樂、車聯網、安全輔助及各類電子配備日益增加，電瓶已不再只是提供啟動電力的零組件，而是維持整車電子系統穩定運作的重要基礎。市場對於電瓶的耐用性、供電穩定度及高負載能力要求，也較過去明顯提高。

展望未來，Hankook將持續透過自有研發能力與製造技術，推出符合台灣車輛需求的產品；車美仕也將持續強化通路布局與售後服務，為台灣車主提供兼具品質、性能與價格競爭力的車用電瓶選擇。

和泰車 價格 市場

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