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全家首開東南亞文化校園店 攜20所大專院校、國際人才逾700人

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

全家（5903）深化校園與國際人才布局，14日宣布攜手醒吾科技大學，打造全台首間「東南亞文化特色校園店」，鎖定校內逾1,900名國際學生需求，導入逾百款東南亞商品，並在校園設置7台智能販賣機；雙方也將把合作從生活消費延伸至人才培育，規劃國際生職場體驗及實務學習機會。

全家表示，近年持續深化多國籍人才布局，目前已與全台20所大專校院建立產學合作平台。自2023年啟動外籍人才培育計畫以來，透過在學工讀、實習及畢業後就業銜接等方式，提早與國際學生建立連結。

目前全家外籍員工人數已突破700人，涵蓋馬來西亞、越南、印尼、緬甸、柬埔寨、泰國等9國，任職店舖覆蓋率超過一成。此次進一步與產學合作夥伴醒吾科大合作，將人才培育延伸至國際學生的校園生活。

新開幕的全家「林口醒大店」位於醒吾科技大學生活大樓一樓，賣場面積逾40坪，以「語言、生活、飲食、文化、職涯」五大友善為核心，設置6座東南亞商品專架，導入逾百款東南亞進口商品，並設有HALAL清真標示。

店舖外觀則融入越南法式窗花、鮮明色彩及幾何圖騰，店內設置東南亞多語文化故事牆，並以越南打招呼用語為主題。消費者也可透過全家APP「東南亞友善地圖」，查詢店內印尼、越南、泰國、菲律賓風味商品。

服務方面，林口醒大店導入調理飲品多國語菜單，FamiPort及ATM也提供多語系操作介面，並提供包裹寄取、購取票等服務，校內師生另享95折購物優惠。

除實體店舖外，全家同步在醒吾校園配置7台智能販賣機，包括飲料販賣機及鮮食雙溫櫃智能販賣機，以「一店多點」模式串聯教學大樓、宿舍及體育館等場域，並支援My FamiPay、全盈+PAY及信用卡等支付工具。

醒吾科技大學校長劉晉立表示，目前校內境外學位生逾1,900人，占學生比重超過三成，其中越南籍學生超過千人。醒吾自114年起與全家展開產學合作，透過工讀、實習及就業銜接等機制，協助國際學生累積實務經驗。

全家表示，未來將結合雙方既有產學合作資源，不定期規劃國際生職場體驗營及實務學習機會，讓校園門市除滿足國際學生生活需求，也成為接觸零售產業及探索職涯的據點。

校園 東南亞 全家 醒吾科大

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