台灣三井不動產創立10周年 事業版圖逐步擴大

台灣三井不動產深耕台灣滿十年，下一階段事業布局再擴大。台灣三井不動產表示，未來除持續發展商業設施、住宅及飯店三大核心事業外，並正式進軍物流設施領域，目前已確定將於桃園推動首座物流設施開發案，未來也將挑戰複合式開發及更多新資產類型，持續擴大在台投資版圖。

三井集團創始於1673年，三井不動產則於1941年成立。三井不動產2016年以「MITSUI OUTLET PARK林口」首次進軍台灣，同年9月成立台灣三井不動產，至今滿十年。目前在台已開發6座商業設施、2間飯店及16個住宅建案，事業版圖由北至南持續擴張。

商業設施是三井在台最早發展的事業，繼林口Outlet之後，陸續在台中港、台南布局Outlet，並於台中、台北南港推出LaLaport，高雄LaLaport預計2027年春季開幕。

台灣三井不動產指出，目前已營運的5座商業設施，十年來累計合作企業約1000家，其中包括約220個日系品牌，總店鋪數約1400家，2025年總營業實績達380億元。隨高雄LaLaport加入，以及既有設施持續改裝優化，未來營業規模將朝500億元邁進。

飯店事業方面，2020年開出首間「和苑三井花園飯店台北忠孝」，敦化北路第二間飯店預計2027年春季開幕，兩間合計可提供472間客房，未來則以在台達到1000間客房為目標。

住宅則成為近年重要成長動能，目前已在台北、新北、新竹、台中、台南及高雄累計開發16個住宅案、超過4000戶。今年更將有台灣三井100%出資主導的住宅案，分別落腳台北車站周邊及林口，未來將增加自有主導開發案件，並強化「Mitsui」住宅品牌。

此外，三井也正式將物流納入第四大事業。台灣三井表示，隨電子商務成長、物流機能升級，以及半導體等產業活動持續擴張，高機能物流設施需求可望增加，首案已確定落腳桃園。

台灣三井並強調，未來將以「產業開發商」角色深化台灣布局，包括推動台日產業合作、協助台灣企業及研究機構進駐熊本科學園區，以及串聯東京巨蛋、台北大巨蛋等資源，擴大體育、娛樂及產業交流，作為下一個十年的成長方向。