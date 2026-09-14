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亞昕整合全虹建設完成！手握2000億案量 潛在獲利50億全進母公司

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
亞昕總裁姚連地。記者朱曼寧／攝影
亞昕總裁姚連地。記者朱曼寧／攝影

亞昕國際開發（5213）14日表示，與全虹建設進行股權轉換作業，已完成相關法定審核程序生效，預訂15日發行新股上櫃掛牌開始買賣。

亞昕總裁姚連地表示，此戰略布局象徵亞昕國際正式將全虹建設深耕多年的新北、台中精華區資產完整納入母公司體系，透過 100% 持股強化營收純度，並全面認列利潤，為股東創造更豐厚且穩定的投資回報。

亞昕表示，全虹建設近年積極布局精華地段，旗下重點建案有台中「亞昕丰山」、「亞昕一緻」、「亞昕昕富琚」及「新莊A4企業總部」。

法人預估，若以出售計算總銷規模逾200億元，未來獲利可望逾50億元，將全數由母公司認列，將大幅提升每股盈餘表現。預計可成為亞昕未來三年的成長動能之一。

亞昕表示，目前在手案量高達約2,000 億元，且每年皆有百億規模的完工案量，營運能見度達未來五年，而集團也正加速由住宅開發商轉型為「綜合型地產集團」，聚焦雙北市與台中市等區域。

在商辦市場方面，亞昕新莊副都心機捷 A4 站旁的企業總部，總面積約 11,300坪，將採「只租不賣」策略。除保留兩層自用外，其餘商辦空間及車位預計全數出租。

若以區域行情推算，每年可貢獻約 2.5 億元以上固定收益；加上林口亞昕福朋喜來登飯店租金，則共同建構穩定經常性的現金流入可達3億元以上。

亞昕表示，新北市三重指標案「亞昕昕富琚」於今年首季進場潛銷，去化表現不錯。中台灣上，台中北屯及北區代表作「亞昕一緻」及「亞昕丰山」銷售率已突破九成，預計於 2026年及2028 年陸續完工，貢獻穩定營收與現金流。

展望未來，亞昕表示，近年持續擴大長期投資項目，除精準布局商場、飯店及海外酒店式公寓資產等「固定收益型」項目外，持股約9.5%的關聯企業佳穎精密則是另一大亮點，今年起佳穎精密將正式進入營運成長周期，預計在下半年有德、韓二大專案開始放量生產，將可帶動今、明年跳躍式成長動能，對於未來營運貢獻可望成為亞昕的潛力小金雞。

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