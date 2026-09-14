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324家台企參加法蘭克福汽配展 促成1.47億美元商機

中央社／ 台北14日電

全球規模最大的汽車零配件展「法蘭克福汽車零配件展」8至12日在德國舉行，經濟部今天表示，攜手國內公協會籌組旗艦台灣館，邀集324家台灣企業參展，參展家數居全球第3，促成1.47億美元商機。

經濟部透過新聞稿指出，這次台灣旗艦館以沉浸式概念車及智慧維修情境，呈現台灣汽車零配件完整供應鏈及產業實力，並設置數位行銷專區（DigitalZone）、洽談區、產品發表會及亮點展示等，協助台灣業者與國際買主接軌。

此外，台灣館邀請德國自動駕駛系統公司Aumovio及歐洲汽配協會（CLEPA）舉辦趨勢分享會，解析汽車產業發展趨勢及歐盟碳邊境調整機制（CBAM）綠色解方；同時透過KOL拍攝短影音推廣台灣產品，並在展覽開幕日舉辦「台灣之夜」，吸引350名國際買主、公協會代表及台灣業者交流，促進跨國合作。

經濟部表示，此次參展業者涵蓋全球最大碰撞件、車門手把及板金等指標大廠，車用電子領域則展出毫米波感測系統、胎壓偵測器等創新產品，展現台灣汽車零配件產業的研發與製造實力，5天展期共吸引1970名買主及訪客。

經濟部指出，歐盟是台灣汽車零配件第2大出口市場，隨著全球汽車產業加速朝電動化、智慧化轉型，加上歐洲市場對高品質、創新及永續產品需求增加，台歐雙方在汽車零組件、車用電子及售後市場等領域具有高度合作潛力。

經濟部表示，台灣參與法蘭克福汽車零配件展已超過20屆，政府持續運用多元拓銷管道，協助企業掌握國際產業趨勢，對接歐洲及全球大型通路買主，將高附加價值產品推向國際市場、爭取海外訂單。

面對全球經貿情勢變化，經濟部表示，政府運用韌性特別預算，透過籌組海外拓銷團、參與指標性國際展覽、邀請國際買主來台及洽談採購等多元方式，協助台灣企業拓展海外市場。

經濟部指出，繼法蘭克福汽車零配件展後，後續將陸續組團參加芝加哥工具機展（IMTS）、美國汽配展（AAPEX）、慕尼黑電子展（Electronica）、杜賽道夫醫療展（MEDICA）及日本國際橡塑膠展（IPF）等國際大型展覽，並打造旗艦台灣館，全方位協助台灣多元產業拓展海外市場。

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