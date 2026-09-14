蘋果摺疊機恐與平板互打 高層：iPad mini需求易被填補

蘋果公司（Apple）上週發表摺疊機iPhone Duo，引發市場關注，外界好奇是否將衝擊既有iPad平板電腦產品線。蘋果軟體工程資深副總裁費德里吉（Craig Federighi）近日受訪坦言，iPhone Duo展開後的閱讀體驗，確實能填補小尺寸平板iPad mini使用者的需求。

蘋果於台灣時間10日發表旗下首款摺疊機iPhoneDuo，外螢幕為5.4吋，展開後具備7.6吋大螢幕。費德里吉日前接受知名科技影音創作者MKBHD專訪，針對iPhone Duo與iPad產品線可能出現的定位重疊問題，做出相關回應。

費德里吉分析，iPhone Duo與iPad的關係，就像當年iPad與Mac並存的演進過程，使用者最終都會發展出「非常自然的使用模式」（very natural patterns），依照當下情境決定何時使用iPad、何時切換至Mac。他認為iPhone Duo與一般iPad之間也會依循類似規律運作。

不過，面對螢幕尺寸相對小巧的iPad mini，費德里吉則展現出不同態度，直接點出小平板與摺疊機之間的重疊性。

費德里吉分享自己的實際體驗表示，過去幾個月在日常使用時，如果一開始是在iPhone上操作，當他想坐下來進一步深入閱讀或瀏覽長篇內容時，直接將iPhone Duo展開並採取直向模式的翻閱體驗非常令人驚艷。

他坦言，對於原本可能考慮或曾經擁有iPad mini等產品的用戶來說，iPhone Duo這款裝置往往可以填補那樣的使用需求。

談到iPhone Duo的軟體操作體驗，身為軟體主管的費德里吉說，市面上許多同類裝置的做法，往往只是把既有系統介面強行延伸、硬塞進新的硬體外型中；但蘋果在打造iPhone Duo時，堅持從一開始就為全新的機身形態量身打造原生體驗，走出截然不同的策略。